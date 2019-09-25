百度：已为超过3万家公立医院、14.5万个词条提供保护

IT之家9月25日消息 今日据百度官方微信公众号消息，目前，百度已经为超过3万家公立医院、14.5万个词条（全称词、简称词、俗称词、变体词）提供保护，覆盖率高达99%。

据了解，目前在百度上搜索“红房子医院”，你会搜索到复旦大学附属妇产科医院的相关信息。从官方公布的医院信息上，你看不到关于“红房子医院”的信息，因为在上海没有任何一家医院叫这个名字。之所以有这么一个称呼，是因为复旦大学妇产科医院的房顶是红色的，于是被上海市民俗称为“红房子医院”。

除了红房子医院，在百度上搜索“南京皮研所”，会搜索出“中国医学科学院皮肤病医院”等。百度官方称，现在公立医院的民间俗称都被百度“保护”起来了，这也是百度“公立医院品牌保护计划”中的一小部分。

信息显示，百度已经为超过3万家公立医院、14.5万个词条（全称词、简称词、俗称词、变体词）提供保护，覆盖率高达99%。现在全国各地对于公立医院的信息反馈仍在持续，最多时达到每天处理150个词条。在不久的将来，百度搜索将实现对公立医院品牌保护的全覆盖。

最后官方表示，如果了解自己家乡公立医院的一些简称，且在百度（无论电脑还是手机）中用该简称进行搜索时，发现该医院未能在搜索结果中以首位展现官网保护的形式呈现，可以搜索“官网保护”进入百度公立机构官网保护共建平台，在登录百度账号后，通过该平台提交官网信息。