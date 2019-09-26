4999元，芝麻信用租物曝光华为Mate30 Pro国行价格：8GB+256GB

IT之家9月26日消息 华为此前在德国慕尼黑正式对外发布了全新的Mate 30、Mate30 Pro手机，今天下午14点30分将在上海举行Mate30系列国行新品发布会，将带来国行Mate30、Mate30 Pro的售价。现在芝麻信用租物中曝光了华为Mate30 Pro手机（8GB+256GB）的官网售价为4999元，如果算上一年租金售价为5988元。不过4999元的价格太低了，不太符合此前的爆料。

根据此前爆料信息，迪信通曝光了华为Mate30系列国行版价格，其中华为Mate30售价为：8GB+64GB版售3988元、8GB+128GB版售4288元；华为Mate30 Pro 8GB+128GB版售价5488元，8GB+256GB版售价5988元。

配置方面：

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，搭载麒麟990处理器，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。

售价方面：

欧洲市场上的华为Mate 30手机8+128GB版售价799欧元，Mate 30 Pro手机8+256版本售价1099欧元，Mate 30 Pro 5G手机8+256GB版本售价1199欧元。Mate 30 RS保时捷设计为2095欧元。