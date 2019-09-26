微软Windows 10 19H2慢速预览版18362.10022推送

IT之家9月26日消息 今天，微软发布了Windows 10 19H2慢速预览版18362.10022系统更新。此版本包括KB4515384的改进和修复，以及19H2总体质量的一般改进。

微软还使用Windows Server Update Service（WSUS）向IT管理员提供预发布的Windows 10功能更新。适用于企业客户的Windows Insider计划现在可以在Release Preview和慢速预览中请求微软对Windows 10版本1909（19H2）的支持。

下面是更新内容：

Windows容器需要匹配主机和容器版本。这会限制客户，并限制Windows容器支持混合版本容器pod方案。此更新包括5个修复程序以解决此问题，并允许主机在运行下层容器时上层进行进程（Argon）隔离。

修复程序允许OEM根据其设备的硬件功能减少电子墨水延迟，而不是陷入操作系统在典型硬件配置上的延迟。

按键滚动或按键旋转功能可根据Microsoft Intune/MDM工具的需求而请求，或每次使用恢复密码解锁受BitLocker保护的驱动器时，在MDM托管的AAD设备上安全地滚动恢复密码。作为用户手动BitLocker驱动器解锁的一部分，此功能将有助于防止意外恢复密码泄露。

更改以使第三方数字助理能够在锁定屏幕上方进行语音激活。