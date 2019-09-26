轻量系统！谷歌正式发布Android 10 Go版本：应用启动速度快10％

IT之家9月26日消息 去年，谷歌推出安卓9 Pie的同时，还推出了Android Go版，今天谷歌详细介绍了其最新版本的Android 10 Go操作系统，适用于内存不足1.5GB的入门级智能手机。Android 10（Go版）“更快，更安全”，并将于今年秋天正式推出。

谷歌表示，与安卓Pie的低性能版本相比，Android 10（Go版）中的应用程序启动速度提高了10%。此外，“速度和可靠性也得到了增强”。该公告是在本月初针对Pixel设备推出Android 10之前发布的。

在安全方面，Android 10（Go版）采用了Adiantum加密，这是谷歌今年早些时候推出的针对低性能设备构建的加密形式。它允许这些资源受限的设备在不影响性能的情况下加密数据。

Adiantum旨在没有专用硬件的情况下高效运行，这意味着所有Go版用户将具有与任何Android设备相同的数据安全级别，而不会影响性能。这将使下一代设备比以前的设备更加安全，并使下一批十亿人口首次安全上网。

首批Android 10（Go版）设备将于“今年秋天晚些时候”发布，并将采用更新后的Android徽标。

同时，谷歌在该平台上提供了状态更新。在过去的18个月中，超过500个制造商向180多个国家/地区推出了1600多种Android（Go版）设备模型。其中包括印度、南非、尼日利亚、巴西和美国，其中Go版本占激活的入门级Android手机的80％以上。

大多数Android（Go功能）都基于应用程序，而Google则宣称其在过去一年中宣布了一些功能。Google Go具有AI驱动的大声朗读功能，以及Google Lens。离线版照片编辑应用Gallery Go是自去年以来最重要的发布，它只有10MB的大小，可通过机器学习将镜头分类。