安利股份蹭华为Mate30热点两天市值涨3.5亿，遭深交所问询

IT之家9月26日消息 据深交所消息，21日，上市公司安利股份在互动平台上回答投资者提问时表示，华为近日发布的最新款5G高端Mate30系列手机中两色（丹霞橙、青山黛）素皮版有使用安利研发生产的特级高性能生态环保材料。

短短数十字的回应，让安利股份在接下来的两个交易日（（23日、24日））内连续涨停，两日成交额合计超过了1.7亿元，市值暴涨3.5亿元，网友调侃称“一字值700万”，这一举动也引来了深交所的问询函。

深交所在《安徽安利材料科技股份有限公司关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》中表示，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）2019年9月23日、2019年9月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.22%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

安利股份则回应称，上述特级高性能生态环保材料涉及的我公司产品名称为“S122A～”，简称华为“素皮vegan leather”。该材料为我公司2019年为华为Mate30手机研发定制设计的全新功能性产品。该产品2019年初立项，6月份研发成功，于9月份首批接单，目前仅应用于华为高端5G Mate30素皮版系列手机两个颜色（丹霞橙、青山黛）。

目前，公司电子产品及其包装类革产品销售收入占公司主营业务收入比重较小，2018年其销售额占公司营业收入比重3.5%左右，此外，2019年研发应用于华为5G Mate30素皮版系列手机的特级高性能生态环保材料，2019年9月首批订单量较小，首批订单销售额仅15.18万元，且未来订单情况取决于华为该类手机市场销售情况等因素，而且，手机为快时尚行业，变化多，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。变化快，手机应用材料种类选择性多，替代性强，因此公司产品在华为5G Mate30素皮版系列手机的应用，目前尚未对公司经营业绩产生重大积极影响，未来对公司业绩影响具有重大不确定性。

不过，安利股份的这波操作，让盲目追逐热点的投资者在25日付出了代价，安利股份开盘后便开始下跌，最后以跌停价收盘，2亿市值就这么没了。