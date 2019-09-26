华为Mate30/Pro发布前夕，何刚带演员万茜逛展区

IT之家9月26日消息 华为Mate30系列国行发布会即将开始，IT之家将全程直播本次发布会。在此之前华为何刚带演员@万茜 逛新品展示区，提前为大家透露即将发布的多款新品，我们来看一下吧。

从何刚给出的视频来看，本次华为新品展区有华为Mate30与Mate30 Pro，还有5G体验区，这也与华为Mate30 5G版本的发布有关；此外还有华为Watch GT 2展区以及AR/VR展区、华为MateBook笔记本展区等，从这些来看，本次发布会华为将发布的产品还是比较多的。目前，华为Mate30与Mate30 Pro的配置基本上都“透明”了，华为Watch GT2也在国外发布，当前消费者最关心的还是国行版的价格。

华为Mate30/30 Pro的价格爆料有两个版本，其一是芝麻信用租物中曝光的华为Mate30 Pro手机（8GB+256GB）官网售价为4999元，如果算上一年租金售价为5988元。不过4999元的价格太低了，不太符合此前的爆料；而迪信通曝光的华为Mate30系列国行版价格显示，华为Mate30售价为：8GB+64GB版售3988元、8GB+128GB版售4288元；华为Mate30 Pro 8GB+128GB版售价5488元，8GB+256GB版售价5988元，不过由于华为官方商城没有8+64GB版本，因此该爆料仅供参考。