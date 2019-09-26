小米MIUI 11抢先体验报名人数60小时突破100万，9月27日开发版公测

IT之家9月26日消息 MIUI 11带来了成熟的现代设计语言、万象息屏，还有双双获得2019红点奖的动态字体系统、动态自然音效体系，推出 Mi Work 工作套件与 Mi Go 出行套件，帮你直面工作和生活的挑战，还有地震预警、儿童模式、亲情守护等关怀功能，以及快捷回复、全新游戏模式等便捷功能。

据悉，MIUI11系统新增全新的深色模式，另外，小米还定制了全新的小米兰亭字体Pro和西文字体。全新的MIUI11系统专注于触控，每个控件触控体验都非常舒服，另外，MIUI11系统非常有限，这样就能避免其他色块的干扰。MIUI 11还有全新的深色模式和全新的定制的小米兰亭字体Pro。全新的小米兰亭字体Pro会根据内容给予不同程度的加粗，另外还支持无级字体调节。

今天小米MIUI官方宣布，MIUI 11抢先体验报名人数60小时突破100万。此前的MIUI 11抢先体验通道已经于9月26日12 点关闭。

MIUI 11开发版公测即将于9月27日开启，已申请的抢先体验活动的用户可直接参与开发版公测。其他用户请到小米社区内测中心申请相应机型权限。

关于小米MIUI 11的推送工作，MIUI 11稳定版首批将向小米9、小米9尊享透明版、小米9 SE、小米MIX 3、小米MIX 2S、小米8、小米8青春版、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹板、小米8 SE、小米MAX 3、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20 Pro、Redmi K20、Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、Redmi 7等用户推送，其余机型可能还要等一等。