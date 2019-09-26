IT之家iOS版6.93发布：适配iPhone 11/Pro/Max！

IT之家iOS版6.93发布！

随着苹果iPhone 11/Pro/Max新机的发售，今天，IT之家完成了对苹果iPhone 11/Pro/Max这三款机型界面进行了适配，另外，也对iOS 13情况下部分功能和界面进行了改进。

详细更新历史如下：

IT之家iOS v6.93主要更新历史- 2019年09月26日

改进：界面 - iPhone 11/Pro/Max 适配

改进：功能 - 新版本默认开启夜间模式跟随系统 (iOS13)

修复：界面 - 我的帖子/评论上方分段选择器背景问题(iOS13)

修复：功能 - iPad在分屏悬浮状态下不能发送评论问题

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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也可单独下载：



iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介



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二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图



▲全新设计的置顶帖子列表

▲改进后的夜间模式

▲ 爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！极速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

▲新增回复消息推送通知

▲新增帮助与反馈入口

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/