华为Mate 30 Pro DxOMark评分公布：121分，登顶榜首

IT之家9月26日消息 今天，国外专业摄像评测机构DxOMark公布了华为Mate 30 Pro手机拍照评分，华为Mate 30 Pro手机摄像头评分达到121分，登顶DxOMark排行榜首，而其前置摄像头评分也达到了93分。

华为Mate 30 Pro手机搭载徕卡电影级四摄，其中包含一颗4000万像素主摄，光圈大小F/1.6；一颗4000万像素的超广角镜头，光圈F/1.8；一颗800万像素长焦镜头，光圈F/2.4；一颗ToF镜头。

DxOMark给华为Mate 30 Pro的后置四摄像头系统打出131分的高分，视频给出100分的高分。总体得分为121分。DxOMark认为，华为Mate 30 Pro为智能手机摄像头立下了新的标杆，这将成为2019年下半年智能手机的一个巨大挑战。新款华为Mate 30 Pro基本没有任何弱点，几乎任何情况下都可以提供良好的静止图像和视频质量。它的照片质量总体上非常好，其纹理/噪点平衡非常出色，几乎在所有条件下都能够呈现出色的细节，同时还能将图像噪点保持在较低水平。当然，华为Mate 30 Pro广角摄像头的视场相对较窄，这算是它可能会遭受批评的地方，但是其广角摄像头可提供良好的图像质量；此外，该摄像头也是散景和变焦的最佳选择之一。

DxOMark认为华为Mate 30 Pro的拍照优点有：

在大多数测试条件下，细节丰富

在大多数条件下，测标曝光正确

噪点控制得当

散景模式下的深度估计准确

近距和中距变焦照片中的细节到位

闪光灯开启和自动闪光模式下的曝光和白平衡的表现都很好

拍照缺点有：

在一些条件下会出现轻微的白平衡色偏

在所有情况下都出现了一些混叠伪像

变焦时偶尔发生对焦和细节不稳定

广角摄像头的视场相对较窄

闪光灯关闭时，出现了严重的曝光和对焦不一致

视频优点有：

曝光在大多数情况下都相当准确

室内和高光下的噪点控制得当，细节也很到位

鲜艳悦目的色彩

快速、准确而可重复的自动对焦

有效的防抖

视频不足有：