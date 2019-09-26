ARM公司：从来没有断供华为，我们是英国技术，V8及后续架构继续供货

今年以来，政治驱动的“华为事件”持续发酵，不少遭受美国管辖的公司纷纷“断供”，又时不时反对或者声明“恢复供应”，可谓众说纷纭。华为供应商中，包括操作系统合作伙伴谷歌、微软，芯片合作伙伴英特尔、高通，芯片IP供应商Arm的动向最为引人瞩目。

“华为跟我们的合作一直都在持续，我们从未断供华为。”昨日召开的Arm中国媒体沟通会上，Arm中国市场部负责人梁泉指出，华为可以拿到Arm全套源代码和相关的技术支持，完全可以在技术上持续做自己的产品。“从外面的公开信息来看，包括华为的手机芯片、服务器以及发布的新主板计划等，都在按部就班地执行，我们也一直在持续在这些方面为华为提供支持。Arm后续的架构，对中国客户进行授权是没有问题的。”

鉴于Arm和Arm中国是两个独立的实体，因此，Arm的态度也非常重要。昨日Arm IP产品事业群总裁Rene Haas也发声，“大家都知道5月份华为被美国政府列入实体名单。现在我们理清了之后，有一个明确的结论，不论是之前的V8架构，还是后续新的架构，从架构的角度来说，Arm是英国的技术，所以不会受到目前一些相关法规的影响。”

梁泉表示，在实体名单的事件发生以后，我们第一时间协调了Arm、Arm中国和华为海思的沟通，当时也很快做出回应，在积极地寻求解决办法。“确实，因为情况也很复杂，我们花了很多时间来厘清整个产品的情况，在适当的时期也开始对外说我们哪些产品是正常在做。第一，我们从没有断供，一直在支持华为，包括华为产品的发布和持续的出货。第二，我们Arm中国的产品是源自于英国的架构。各位可以看到，我们V8架构以及后续架构也已经明确，这两个产品在合法合规的情况下可以继续向中国的客户包括华为进行供货。”

Arm中国执行董事长兼CEO吴雄昂也感叹，这次事件让Arm也学习了很多相关的法规知识。“Arm是一个IP产品，采用的是一个全球协作的开发模式。根据产品的性质不同，其实需要合规做的工作量和方式是不一样的。所以，不是每家公司都是用同样的方式，从合规角度来讲，我们必须要响应的并符合政府法律上的规定和要求。”

就在同期，Arm、Arm中国与华为海思三方举办了一个闭门会议。梁泉表示三方会议时间是之前既定的，与华为新品发布并无关系。“我们（选在闭门会议）举办这个媒体见面会，就是希望让大家看到我们三方在很好地互动，Arm与Arm中国在很好地、持续地对华为提供支持。”