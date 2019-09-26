华为Mate30/Pro国行现场实拍图赏：88度超曲面环幕屏，徕卡电影四摄亮了

IT之家9月26日消息华为Mate30 Pro此前已经在德国慕尼黑发布，今天下午华为Mate30、Mate30 Pro国行新品发布会在上海举行，现在IT之家已经在现场体验区拍到了华为Mate30/Pro手机。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，刘海比Mate 20 Pro小，内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。

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