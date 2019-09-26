上线不到一年半，腾讯鹅漫U品宣布下线：10月8日停止售后服务

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IT之家9月26日消息 本月25日，腾讯鹅漫U品平台宣布下线，腾讯给出12天的过渡期，10月8日鹅漫U品将停止电子商务售后平台。
据了解，腾讯鹅漫U品在去年5月份上线，从下线到上线不到一年半时间。作为腾讯孵化一年的衍生品生态平台，鹅漫U品有自己独立的App以及小程序。
鹅漫U品主要销售的是动漫、网游周边产品，该平台此前在手机QQ上有对应的入口。下线后，用户可关注QQ公众号“看点买买”进行订单查询和相关售后服务。
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