华为Mate30Pro亮黑色图赏：88度超曲面环幕屏，徕卡电影四摄

今天，华为在上海正式面向国内发布了华为Mate30系列手机，搭载华为麒麟990系列芯片、88度OLED超曲面环幕屏以及徕卡电影四摄立刻成为了大家关注的重点。现在，IT之家也拿到了一款亮黑色的华为Mate30 Pro，接下来就通过一组图赏来近距离欣赏一下这款划时代的新机吧。

华为Mate30 Pro依然采用了黑色的包装盒，徕卡的Logo凸显高贵。

华为Mate30 Pro包装盒内附带了40W大功率有线充电器和一个有线耳机。

华为Mate30 Pro最令人着迷的莫过于它的后置相机模组了，如果说上一代的“四眼车灯”的超跑设计令人眼前一亮的话，这次的后置超感光徕卡电影四摄的圆环设计让它真的有了相机的感觉，余承东也在发布会上表示华为Mate30系列确实从相机设计中得到了灵感。

IT之家拿到的这款华为Mate30 Pro采用了亮黑色的配色，深邃中透露着璞玉般的圆润质感，弧边的设计也使得握持感极佳。

华为Mate30 Pro的电影四摄采用了对称排布，将四颗摄像头以环状结构包围，配合周围一圈的装饰光环带，颇有徕卡经典相机的风韵。

华为Mate30 Pro的相机模组左侧是两个闪光灯，下方是徕卡的标志。

华为Mate30 Pro的正面这次也同样惊艳，6.53英寸OLED超曲面环幕屏，屏幕弯曲角度达88度，让手机屏幕真正达到了无边框的视觉体验。

众所周知，华为Mate30 Pro是支持3D人脸识别的，但是Mate30 Pro这次的刘海却做得极窄，而且前置摄像头的排布也更加美观。

最后来看一下这款手机的细节方面，华为Mate30 Pro的几处开孔也都设计很精美，充分展示了华为的工业设计能力。

更多图赏：

华为Mate30 Pro刘海前置摄像头模组里内置3D深感摄像头以及姿态传感器，采用磁悬发声技术取代了常规的听筒，支持屏内指纹识别。华为去除了Mate30 Pro侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约，滑动侧边即可完成音量调节等操作。

华为Mate30系列提供星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色等玻璃材质配色，华为Mate30 Pro则有青山黛、丹霞橙两款素皮设计。

此次，华为Mate30系列还推出了5G版本，华为第二代5G手机，搭载麒麟990 5G，首次将5G Modem集成到SoC芯片中，使用7nm+ EUV工艺，相比上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。同时率先支持SA/NSA 5G双模组网；支持5G+4G双卡双待，5G与4G卡可同时在线；支持FDD/TDD多频段，覆盖范围更广，将带来更卓越的5G体验。