三星Galaxy Tab S6国行版预计将于10月9日开启预售，预售价格5099元起

IT之家9月26日消息 今日下午，三星（中国）投资有限公司智能穿戴产品经理@三桑小姐姐 发微博称，据悉三星Galaxy Tab S6国行版预计将于10月9日开启预售。

三星投资有限公司智能穿戴产品经理表示，预售期间直降200元，6G+128G版本预售价格为5099元，8G+256G版本预售价格5799元，27日恢复原价至5299元和5999元。

据了解，三星Galaxy Tab S6平板电脑采用10.5英寸Super AMOLED面板，分辨率为2560 x 1600px，比例为16:10，四扬声器调谐由AKG调校，支持杜比Atmos，搭载最新的高通骁龙855处理器。

拍照方面，三星Galaxy Tab S6背部还装有两个摄像头，主摄像头为1300万像素，副摄像头为123度广角摄像头。正面装有一个800万像素的摄像头，可以自拍和视频通话。

三星Galaxy Tab S6电池容量7040mAh，而S Pen的电池容量只有0.35mAh，但可以持续使用10个小时。并且，S Pen在插槽中只需要10分钟就能充满电。接口方面，三星Galaxy Tab S6无耳机孔，采用USB Type-C接口。配色方面，三星Galaxy Tab S6提供山灰色、云蓝色和玫瑰红色三种颜色。