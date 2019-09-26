内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓平板

三星Galaxy Tab S6国行版预计将于10月9日开启预售，预售价格5099元起

2019-9-26 16:34:37来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月26日消息 今日下午，三星（中国）投资有限公司智能穿戴产品经理@三桑小姐姐 发微博称，据悉三星Galaxy Tab S6国行版预计将于10月9日开启预售。

三星投资有限公司智能穿戴产品经理表示，预售期间直降200元，6G+128G版本预售价格为5099元，8G+256G版本预售价格5799元，27日恢复原价至5299元和5999元。

据了解，三星Galaxy Tab S6平板电脑采用10.5英寸Super AMOLED面板，分辨率为2560 x 1600px，比例为16:10，四扬声器调谐由AKG调校，支持杜比Atmos，搭载最新的高通骁龙855处理器。

拍照方面，三星Galaxy Tab S6背部还装有两个摄像头，主摄像头为1300万像素，副摄像头为123度广角摄像头。正面装有一个800万像素的摄像头，可以自拍和视频通话。

三星Galaxy Tab S6电池容量7040mAh，而S Pen的电池容量只有0.35mAh，但可以持续使用10个小时。并且，S Pen在插槽中只需要10分钟就能充满电。接口方面，三星Galaxy Tab S6无耳机孔，采用USB Type-C接口。配色方面，三星Galaxy Tab S6提供山灰色、云蓝色和玫瑰红色三种颜色。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy Tab S6平板电脑

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有