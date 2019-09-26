【IT之家开箱】华为Watch GT 2运动款开箱图赏：精雕细琢的硬派运动手表

9月19日，华为在德国正式发布了新一代的Mate系列手机——Mate30系列，与此同时，华为还带来了一款华为Watch GT 2运动智能手表，这是去年的WATCH GT的升级迭代产品，采用了全新的3D玻璃屏幕，同时搭载麒麟A1芯片。

华为Watch GT 2共有42毫米和46毫米两个系列，搭载了全新的麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准，可实现超高速蓝牙数据传输，另外智能节电算法2.0智能节电。

此外，华为Watch GT 2还加入了扬声器和麦克风，可通过智能手表进行蓝牙通话，另外，相比于上一代，华为Watch GT 2内置存储空间大升级，可以存储约500首MP3音乐播放。

目前IT之家已经拿到了华为Watch GT 2的46mm运动款，现在为大家带来这款产品的开箱图赏。

在外观设计上，华为Watch GT 2继承了HUAWEI WATCH GT一代的经典表外观，但是在细节上有了很多改进和升级，比如采用的一体化3D玻璃表面设计，相比与前代，虽然屏幕大小未变，但这种凸出与表身的玻璃表面，着实会让屏幕显得格外大，甚至有种“全面屏”的错觉。

另外，手指滑动表面的时候，细腻的3D玻璃打磨，手感格外舒适。考虑到表面凸于表身，因此平日使用的时候要注意避免和硬物的接触避免划伤，不过在笔者使用的这一周内，屏幕未出现过任何划痕。

表身的周围仍有一圈刻度，但和第一代不同的是，华为Watch GT 2上的数字刻度是刻在玻璃表镜上的，一体化更强烈，极具现代美感。

此外华为Watch GT 2采用极细金属边框、纤细表耳，46mm款10.7mm的薄度。

华为Watch GT 2采用了1.39寸AMOLED高清精准触摸彩屏，屏幕显示分辨率为454*454，显示效果细腻，色彩饱和度高，肉眼也很难看到屏幕颗粒感。

在功能方面，华为Watch GT 2拥有着丰富运动管理和智能健康管理，比如多种运动场景和户外运动的轨迹（登山、跑步、开放水域游泳、骑行），进行GPS优化及双卫星系统定位，实时定位及规划路线；支持TruSeenTM3.5心率监测功能，测量运动过程中血氧饱和度及心率状况；提供心率监测、睡眠监测、早搏筛查、血氧饱和度监测、心率过高过低提醒等服务。

其他方面，华为Watch GT 2还支持蓝牙通话及本地音乐功能、移动扫码支付和NFC公交，另外还加入了华为“一碰传”技术，手机里的照片可随时变成华为Watch GT 2的表盘。

总体来看，华为Watch GT 2继承了前辈“优良传统”的前提下，还进行了多方位的功能升级，晚些时候，IT之家将带来更为详细的评测体验，敬请期待。

更多图赏：