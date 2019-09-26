又稳了？华为Mate30 Pro首发深度评测：强大的不只是相机

9月26日，华为在上海正式发布了面向国内市场的Mate30系列手机，华为Mate30系列自本月9月19日在德国发布以来便备受消费者的关注，几度成为网络热点话题，这一方面的原因来自华为品牌本身，另一方面则是因为Mate30系列旗舰机皇的身份。实际上，无论是你是花粉还是路人，都不能否认，华为在整个手机市场上的话语权越来越足，每年一次的Mate系列发布会热度已经不亚于iPhone发布会。

华为的影像性能实力一向强大，而最新的年度旗舰Mate30系列手机的发布，在影像领域又迎来了进一步的创新和提升，实力诠释手机拍照，能超越华为的只有华为。除了相机之外，全新的华为Mate30系列还搭载了全新的麒麟990系列芯片、拥有全新的外观设计、创新性的系统交互等等，那么华为Mate30系列的体验究竟如何呢？

在华为Mate30系列国内版本正式发布之前，IT之家已经拿到了这款产品，并进行了深度体验，现在为小伙伴们带来华为Mate30 Pro的评测体验。IT之家这里拿到了华为Mate30和华为Mate30 Pro两款手机，本篇文章重点评测最受关注的华为Mate30 Pro手机。

一、外观

88°超曲面环幕屏+Halo圆环，只要一眼便过目难忘

华为Mate30 Pro手机有两个非常惊艳的设计，一个是来自正面的88°超曲面环幕屏，一个则是背面的“Halo圆环”四摄像头。

先从正面说起。

华为Mate30 Pro正面搭载了一块6.53英寸的OLED超曲面环幕屏，在本质上，屏幕两侧的曲率达到了88°，几乎接近直角，这块被华为称之为“环幕屏”的显示屏铺满了整个手机的正面，侧屏弯曲如一泓湖水在两侧边缘溢出，使得手机点亮屏幕之后，拿在手里就像拿着一块呼之欲出的屏幕。

华为Mate30 Pro屏幕的分辨率达到了FHD+ 2400×1176像素，支持DCI-P3广色域，在设置中支持色彩调节与色温。

作为一款旗舰机，华为Mate30 Pro屏幕显示素质相当不错，IT之家这里测试了屏幕在标准模式和鲜艳模式下的参数表现，可以看到，在标准模式下，华为Mate30 Pro屏幕的sRGB为93%，色彩精准度平均值仅为1.26，在笔者测试过的众多手机中，华为Mate30 Pro的色彩精准度实属最高。

在鲜艳模式下，华为Mate30 Pro屏幕的sRGB为100%，色彩精准度平均值为1.55，表现非常出色，具体数据如下：

标准模式▼

鲜艳模式▼

总结来说，华为Mate30 Pro的屏幕的显示素质无疑是稳居一线旗舰手机水准的，完全不用担心其显示效果。屏幕两侧的弯曲部分，也没有太过严重“偏色”，当然，这种“偏色”并不是屏幕素质的原因，而是弯曲屏幕折射角度所导致。至于大家关心的防误触问题，在笔者使用的过程中，未出现过一次误触现象。

看完了正面，再来看一下的背面设计，华为Mate30 Pro依然延续了Mate系列一脉相承的美学体系——中轴对称设计。

华为Mate30 Pro背面最引入瞩目的就是后面的大圆环四摄，四颗摄像头非常有秩序的排布在黑色的圆环内，圆环外则是一圈装饰的光环，官方表示其灵感来自“Halo”，“大圆包小圆”的设计就像是环绕土星的神秘光环，圆形代表着着最原始以及最完美形态，这也是华为Mate30 Pro的标识性的视觉元素。

圆环外则是略显硬朗的方形机身，其融入了中国传统建筑哲学中常见的“天圆地方”。需要补充一点的是，华为Mate30 Pro的摄像头是凸出于机身的，随机附送的保护壳刚好能抹平摄像头的凸出。

总的而言，华为Mate30 Pro的外观设计不敢说的是最好看的，毕竟美是很主观性的东西，但一定是最具设计感的手机，这种独特的设计美学，第一眼就能辨识，并且看的时间再久也不会产生审美疲劳，无愧旗舰称号。

二、交互体验

AI隔空操作+双重安全保护

华为Mate30 Pro的额头和下巴也是极窄，额头部分依然保留了刘海位置，不过相比iPhone 11，Mate30 Pro的刘海区域小了很多，这里面还塞进了一枚3200万像素的前置相机、一枚3D深感摄像头和一枚姿态感应器，3D深感摄像头带来了华为Mate30 Pro的3D人脸解锁能力，同时也可在自拍时获取精确的景深信息，而这枚新增的姿态感应器拓展了更多的应用场景，比如AI隔空操控、AI屏幕随心、AI信息保护等等。

华为Mate30 Pro的“隔空操控”大多都是基于AI来实现，通过姿态感应器、微核NPU，实现低功耗运行，可完成上下滑动、抓取截屏操作。

举一个简单的应用场景，你在享受龙虾大餐的时候，油腻的手指显然不能拿起手机操作，这时候手掌对着屏幕，挥动手腕即可隔空滑动屏幕。

基于姿态感应器，华为Mate30 Pro还带来了AI屏幕随心功能，不再单纯的通过重力感应来转换屏幕方向，而是基于人脸朝向智能横竖屏，因此无论用户是侧躺着还是横趴着，华为Mate30 Pro手机屏幕都随着你的姿态准确地调整角度。

再比如AI信息保护功能，可智能识别机主，多人注视屏幕时，消息内容自动隐藏。

有不少小伙伴吐槽都2019年了，华为Mate30 Pro额头竟然还有刘海，但在笔者看来，华为如果Mate30 Pro采用弹出式前摄，那么肯定避免不了机身厚重的问题；另一方面，华为Mate30 Pro额头的三枚传感器绝对不是摆设，每一枚都能给消费者带来更好的交互体验，显然华为在这里采用了更成熟、也是更实用的一种全面屏解决方案。

华为Mate30 Pro上的3D面部识别与iPhone 11上的3D结构光类似，相比其他手机的2D面部解锁安全性更高一层，目前已经支持支付宝的人脸支付。当然，作为一款旗舰机皇，华为Mate30 Pro依然支持了屏内指纹识别，比iPhone 11系列多了一种解锁方式。

华为Mate30 Pro取消了前置听筒，搭载的是磁悬发声技术，通话声音由屏幕振动产生，手机屏幕即为听筒，通话效果和听筒几乎一致，在笔者的几次通话中，甚至都没发觉华为Mate30 Pro是没有听筒的。

华为Mate30 Pro由于采用了“超曲面环幕屏”的设计，屏幕边缘已经延伸到了中框上，使得手机中框变得又薄又窄，为此，华为Mate30 Pro取消了实体音量按键，保证了超曲面环幕屏最自然的美感，让侧面“曲面”区域看起来更整洁、一体性更强。

屏幕左上测可以看到虚拟的透明长条，即音量控制条▲

在实际体验中，华为Mate30 Pro上内置了一枚超大的X轴线性马达，因此滑动屏幕控制音量的时候，都有接近物理按键的真实反馈触感。

没有了音量键，华为Mate30 Pro的截屏方式也有了变化，可以通过AI隔空操控进行截屏，手掌对着屏幕，当屏幕上方出现“手掌”的标识时，做一个收拳的动作就能完成截屏。

在华为Mate30 Pro上，华为给予了超曲面环幕屏更多的可能性，除了用来音量控制之外，侧屏触控还可以在游戏时作为“开镜”“射击”等功能按键，随着后期系统的更新，相信华为Mate30 Pro还会带来更多的功能应用。

三、性能、系统综合体验

7nm麒麟990，性能稳坐安卓旗舰第一阵营

现在来谈一下芯片，此次全新旗舰芯片麒麟990系列共有两个型号版本，一个是4G版本（麒麟990）一个是5G版本（麒麟990 5G），麒麟990和麒麟990 5G的大部分规格是一致的，除了是否支持5G外，两者只有微小区别，通过下图可以看出两者的区别（黄色部分为区别点）：

在参数上，麒麟990拥有2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.09GHz + 4*Cortex-A55 1.86GHz。

GPU方面，搭载的是Mali-G76，另外采用了大核NPU+微核NPU。此外，麒麟990还推出Kirin Gaming+ 2.0，将性能和能效强大的CPU、GPU、DDR硬件基础与高性能、高能效、高画质的解决方案相结合，实现业界标杆的游戏体验；全新ISP 5.0的吞吐率提升15%，能效提升15%，全面提升拍摄能力。

在游戏中，我们测试了全画质的《和平精英》，在一局30分钟的游戏中，我们测得Mate30 Pro全程稳定在59FPS，几乎达到了满帧效果，体验非常出色。

总而言之，在性能方面，你无需对华为Mate30 Pro有任何担忧，更重要的是，华为Mate30 Pro还有方舟编译器、GPU Turbo等等一系列基于软硬件的鸡血优化方案，相信体验过华为手机的小伙伴，都能深刻感受到这些鸡血优化所带来的魅力。

电池续航方面，Mate30 Pro内置了4500毫安时电池、支持27W无线超级快充和40W有线超级快充，有线快充实测十分钟可充23%，半小时可以冲65%，不到70分钟即可充满整部Mate30 Pro。

EMUI10，更好看了，更聪明了

在2019华为开发者大会上，华为正式带来了EMUI10，EMUI10带来了多彩的AOD灭屏显示和升级的杂志锁屏，还引入莫兰迪风格的6种颜色。

华为Mate30系列是首发EMUI10的机型。在外观上，EMUI10变化最为显著的就是快捷通知栏，EMUI10采用了更偏向于原生安卓的新风格。

先来看一下设计上的变化：

下拉快捷控制栏、负一屏、主屏▲

天气、日历、拨号▲

设置、相册、相机▲

EMUI10在大面积用色上，引入低饱和度色彩的代表风格-莫兰迪色系，提到莫兰迪色大家或许会有些许陌生，但在服饰搭配、家具设计上，莫兰迪色随处可见。莫兰迪色并非指某种特定的色系，而是指意大利油画大师乔治·莫兰迪的绘画风格，莫兰迪色会产生一种温柔、朦胧、宁静、和谐的高级美感，因此也被人们称之为最温柔的颜色，成为“高级感”的代名词。

部分莫兰迪色▲

整体来看，EMUI10相比前代系统更年轻和活力了几分，同时还不失稳重感，这种“小面积高饱和度，大面积低饱和度”经得起长时间的使用而不腻味。此外，EMUI10还加入了更丰富的息屏显示功能，默认的AOD会随着时间的不同而变换色彩，提供了多个性化的AOD预置等等。

其他方面，EMUI10还加入了杂志化界面设计、深色模式等等。值得一提的是，EMUI10的深色模式是全局生效的。

在功能性方面，EMUI10分布式技术可以打造一台“超级设备”，让信息在多终端之间无缝流转，各终端之间能力互助共享、互为外设，对应用来说，就如同运行在同一终端上，对用户来说，就如同使用同一终端。当5G时代万物互联爆发的时候，分布式技术的魅力将真正彰显出来。

四、拍照（上传样张均有压缩）

双4000万双主摄加持，“华为影业”上线

先简单介绍一下华为Mate30 Pro后置超感光徕卡电影四摄的参数，包括：

4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈）+4000万像素超感光摄像头(广角，f/1.6光圈，支持OIS)+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS）+3D深感摄像头，支持自动对焦。

华为Mate30 Pro全新加入4000万像素电影摄像头，拥有1/1.54英寸的超大感光尺寸、等效18mm焦距的超广角视野，电影摄像头能够拍摄4K HDR视频和4K超广角暗态延时摄影，以及实现手机摄像的最高视频感光度ISO 51200、最高帧率7680帧。

超感光徕卡电影四摄的加入使得华为Mate30 Pro系列的夜拍变得更为强大，夜晚即使不开启夜景模式也能有很好的观感。

华为Mate30 Pro夜拍的样张给笔者的第一印象是纯净、清晰锐利、色调非常浓郁。在曝光控制上走的是相对保守的路线，对噪点的控制比较出色，样片中基本找不到明显可见的噪点。

开启超级夜景模式之后，样张的整体亮度又提升了一个层次，色调更偏冷一些。

夜景样张：

白天光线充足的条件下，华为Mate30 Pro输出的样张一眼看过去就能感受到一股浓艳范，样张有着高饱和度和高对比度，换句话说，通过Mate30 Pro拍出的照片，蓝天更蓝，花朵更艳，像是加了一层滤镜，有一股浓浓的徕卡味道。显然在色调的控制上，华为还是一贯的猛发力。

白天样张：

变焦样张：

华为Mate30 Pro覆盖18mm-80mm等效焦段，其中长焦摄像头可实现3倍光学变焦，支持OIS光学防抖，还可实现5倍混合变焦，以及最高30倍数字变焦。

超广角▼

1X▼

3X▼

5X▼

30X▼

逆光样张：

总体而言，华为Mate30 Pro无论是夜拍还是白天样张，表现都是相当出色，再次刷新了华为手机的拍照新高度，不过最令笔者满意的，还是接下来华为Mate30 Pro的虚化样张。

在全新的华为Mate30 Pro手机上，华为加入了一枚3D深感摄像头，得益于这枚摄像头的加入，可在拍摄时实现画面纵深的测距，可分离主体与背景，实现高精度的发丝级抠图、渐进式虚化。

在拍摄微距的时候，华为Mate30 Pro给笔者的第一感受是对焦准确而迅猛，下面的组图全部拍摄于室外楼顶，拍摄的时候还有阵阵风过，小草随之摇曳，只要将手机贴近，华为Mate30 Pro就能立马快速对焦，样张中，叶尖的纹路非常清晰，而远景的虚化效果也是相当出色，有点“像奶油一样化开”的感觉，非常适合发朋友圈“集赞”。

局部放大▲

必须要强调的是，这些样张的成片率非常高，几乎都是一次性拍摄完成，虽然有些手机也能拍出类似的图片，但可能需要拍摄多次才能有一张满意的照片，华为Mate30 Pro如此高的成片率，大大提升了拍照体验。

更多样张：

大光圈▲

在视频拍摄方面，凭借着4000万电影摄像头的加入，以及传感器强劲的吞吐性能以及麒麟990全新ISP的图像处理能力，让华为Mate30 Pro具备了最高7680帧超高速摄影，什么概念？每秒有7680个瞬间！速率达到了256X！甚至能抓拍到子弹。

即便是有人说，7680帧超高速摄影的应用场景不多，但不得不承认，这也从另一个角度印证了华为在相机方面强大的研发能力。

笔者拍摄了一段打火机打火的视频，可以看到，打火机火花石摩擦起火的一瞬间，甚至每一粒跳动的火星都被抓拍了下来。

视频：

总结：

4500mAh电池、双4000万双主摄、7680帧超高速摄影、7nm麒麟990、88°超曲面环幕屏、EMUI10、双超级快充等等，毫无疑问，华为Mate30 Pro是一个各方面表现极为均衡的高端旗舰，在整个安卓手机阵营，你很难找到第二款在旗舰配置上如此强大的手机。

面对白热化的手机市场，华为有了自己强大的核心竞争力，同时获得了越来越多高端人群的认可，高端市场的话语权越来越强大。同时，凭借着华为Mate30系列在相机领域的不断创新，华为在一次次的自我突破中将占领更多的高端市场。

华为Mate30系列是华为有史以来最具突破性的智能手机之一，非常期待接下来的华为，还会为消费者带来怎样的惊喜。