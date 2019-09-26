华为Watch GT 2深度评测体验：运动与健康的腕上专家

去年秋季，华为发布了华为Watch GT智能手表，该产品凭借双芯片架构实现了运动手表功能的同时保持长续航，发布之后备受消费者关注，销量多次突破华为预期。

在今年的6月21日，华为Watch GT智能手表全球出货量突破200万台，一举成为成华为智能穿戴大家庭中的一匹黑马，同时牵引了华为可穿戴在第一季度发货与去年同期相比增长282.2%，跻身全球第三，增幅全球第一。

华为Watch GT一代无论是口碑还是销量都获得了相当不错的成绩，笔者作为Watch GT的首发用户，从购买一直佩戴到现在，同时也在好奇，华为Watch GT 2代会是什么样子呢？

9月26日，华为在上海正式发布新一代的Mate系列手机——Mate30系列，与此同时还将带来一款全新华为Watch GT 2运动智能手表，这是去年的Watch GT的升级迭代产品，Watch GT 2共有42毫米和46毫米两个系列，搭载了全新的麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准，可实现超高速蓝牙数据传输，另外智能节电算法2.0智能节电。

作为一代手表的用户，笔者自然而然的承担起来这款产品的测评任务，IT之家这里拿到的是46毫米的黑色表带运动款，评测期间全天24小时佩戴，经过一段时间的深度体验，对这款手表也有了更深入的了解，现在为大家带来华为Watch GT 2智能运动手表的评测。

在配置规格上，GT2拥有加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、环境光传感器、气压传感器、电容传感器，电池容量为455 mAh，支持5ATM游泳级防水，理论待机时间为25天，匹配系统为Android 4.4及以上 ，iOS 9.0及以上。

具体参数如上▲

第一部分：外观

颜值升级，手感更细腻

在外观设计上，华为Watch GT 2继承了华为Watch GT一代的经典表外观，但是在细节上有了很多改进和升级，首先是在表盘的设计上，华为Watch GT一代是采用了陶瓷表圈包住屏幕的设计，即表圈高于屏幕，而GT 2恰恰相反。

GT 2采用了类似Lumia上的水滴屏的一体化3D玻璃表面设计，相比一代，GT 2虽然屏幕大小未变，但这种凸出与表身的玻璃表面，着实会让屏幕显得格外大，甚至有种“全面屏”的错觉，就像是晶莹饱满的水珠，显示内容也有一种呼之欲出的感觉。

GT 2的屏幕和斜面做了一个明显的折角处理，斜切面上有数字刻度，需要注意的是，这并不是印上去的，而是实打实的进行了雕琢点刻，手指滑动表面的时候，细腻的3D玻璃打磨，手感格外舒适，考虑到表面凸于表身，因此平日使用的时候要注意避免和硬物的接触避免划伤，不过在笔者使用的这一周内，屏幕未出现过任何划痕。

华为Watch GT 2采用了1.39寸AMOLED高清精准触摸彩屏，屏幕显示分辨率为454*454，显示效果细腻，色彩饱和度高，肉眼也很难看到屏幕颗粒感，并且支持屏幕自动亮度调节，即使在强光下，也能看清屏幕的显示信息。

此外华为Watch GT 2采用极细金属边框、纤细表耳，42mm系列薄至9.4mm，佩戴在手上的感受和首款Watch GT基本一致，笔者评测的运动款采用了黑色氟橡胶表带，这种材质的表带有种类肤质的磨砂质感，不沾指纹，也不沾水，佩戴起来还是比较舒适的。

总体而言，GT 2在保留硬派运动风格的同时，它的设计更柔和了一些，同时一体化更强烈、刚柔并济，是一款可以完美驾驭商务、休闲、运动等应用场景的手表。

更多图赏：

第二部分：操作和体验

加入一碰传！蓝牙通话和音乐播放是亮点

和所有的华为智能穿戴设备一样，华为Watch GT 2同样需要和华为运动健康App匹配。

在系统操作逻辑上，GT 2基本保持了首款GT手表的操作语言，不过需要额外强调一点的是，相比一代，GT 2的系统操作更顺畅了一些，没有了Watch GT一代上的那种“掉帧”感，无论是屏幕划动还是表盘切换，都能感觉到更流畅了一些。

Watch GT 2从上往下滑动呼出快捷控制栏，从下往上滑动呼出通知、表盘左右滑动是天气、支付宝付款码、压力、睡眠记录、音乐、运动数据，长按表盘即可左右切换表盘，很有意思的是，笔者在使用过程中，发现一代和二代的表盘并不是相通的。

如果你觉得表盘市场里的表盘不够丰富的话，那么Watch GT 2还有一个杀手锏功能——支持华为一碰传功能，通过一碰传，你可以将手机的里的图片传到手表上，变成你的表盘，就像苹果Apple Watch那样自定义你喜欢的表盘。不过这个功能需要后期OTA升级。

Watch GT 2表盘▲

Watch GT 2采用了全新的振动马达，振动感受更轻柔了一些，举一个最简单的例子，Watch GT 2早晨闹钟的时候，手腕上感受的是一股股轻柔的振感，多了一丝线性马达的韵味。

华为Watch GT 2还加入了扬声器和麦克风，扬声器位于两枚表耳的中下方位置，两个长条形的开孔。

华为Watch GT 2最大的亮点之一，即加入了通话功能，当然，和华为Watch Pro、Apple Watch等手表不同的是，GT 2的通话功能是基于手机蓝牙实现，而不是基于eSIM卡，换句话说，GT 2并不支持独立通话功能。

当然，GT 2的卖点还是运动健康和续航，加入的蓝牙通话功能无疑也是锦上添花，比如你在登山、骑行的时候，手机放在背包里，不方便手机接听电话，这时候通过GT 2就能接听电话。

Watch GT 2不至于只能接听电话，你甚至还可以通过手表直接拨打手机电话，在功能列表中，你可以看到通话记录和常用联系人功能。在通话质量上，Watch GT 2表现还不错，实测手机在5米之外（隔有一堵墙），但依然进行清晰的双向通话。

既然有了扬声器，那么顺手给Watch GT 2做一个音乐播放功能岂不是更美丽？实际上，早在第一代的时候，有就不少消费者直呼需要音乐播放功能。

华为Watch GT 2的音乐播放支持控制手机的音乐以及手表本地的音乐，也可以连接蓝牙耳机听歌，在音乐播放界面，上划即可呼出音乐列表，在华为运动健康App内，你可以手动添加MP3、LC-AAC格式的音乐。

通过华为运动健康App给手表添加音乐▲

有了音乐播放功能，跑步的时候无需再携带一台手机听歌，直接通过蓝牙耳机连接手表就能听歌，切歌换歌在手表上操作也更直接一些。

华为Watch GT 2存储空间约为2GB，大约能存200-500首MP3格式的音乐，在手表的扬声器外放音质表现上，别奢求太多，听个响就行，肯定也别指望媲音箱了，不过让笔者很诧异的是，华为Watch GT 2内置了如此小的扬声器，竟然能爆发出非常洪亮的声音，最高音也未出现破音的现象，这一点还是出人意料的。

笔者在这里录制了一段音乐播放的视频，大家简单感受一下。

视频：

华为Watch GT 2还支持来电提醒、信息提醒（短信，电子邮件，日历，社交应用）等手机提醒功能，帮助用户解决不方便拿出手机接听电话、查看讯息的问题。

其他方面，华为Watch GT 2还移动扫码支付和NFC公交，这一点就不赘述了，在一代GT评测中，我们有详细介绍过。

在续航方面，华为Watch GT 2内置了华为首款低功耗可穿戴芯片麒麟A1，这枚芯片的具体参数还未知，不过按照官方的说法，麒麟A1芯片和智能节电算法2.0，具备智能节电功能，在提升续航能力的同时，兼顾功耗的降低，满足用户长时间使用的需求。

IT之家实测中，从产品开箱到评测发布，Watch GT 2还有50%的电量，表现和第一代GT几乎一致，非常不错，24小时佩戴，心率全开、夜间使用科学睡眠、每周锻炼一小时左右（GPS开启），开启手机所有App的消息通知，每天亮屏次数大概在200下左右，续航两周不是问题。

此外，这枚麒麟A1芯片还通过了世界上第一款蓝牙双模5.1认证，具备快速连接、连接稳定，降低功耗的优势。在充电方面，GT 2和GT一代保持了一致，仍为磁吸顶针充电口，并且两款设备的充电器材均通用。

第三部分：运动和健康

运动专业，健康一个不落

华为Watch GT 2拥有着丰富运动管理和智能健康管理，比如多种运动场景和户外运动的轨迹（登山、跑步、开放水域游泳、骑行），进行GPS优化及双卫星系统定位，实时定位及规划路线。

华为Watch GT 2的15种运动模式包含户外运动8种（跑步、步行、登山、徒步、越野跑、骑行、开放水域、铁人三项），室内运动7种（步行、跑步、骑行、泳池游泳、自由训练、椭圆机、划船机）。

和Watch GT一代一样，GT 2同样内置了大量的跑步课程，包括基础入门系列，燃脂跑系列，耐力提升系列，心肺锻炼系列等等。基于扬声器的加入，华为Watch GT 2还是实现了语音指导，通过语音播报的方式，告知用户运动前的数据分析、建议等等。

华为运动健康App主界面▲

华为Watch GT 2的所有数据，会自动同步到这款App内▲

在设备一栏中，你可以选择添加的设备▲（上图断开连接的为笔者的Watch GT一代）

华为Watch GT 2加入了HUAWEI TruSeenTM3.5光学心率，支持了用户在游泳时的心率检测功能，得益于HUAWEI TruSeenTM3.5的加入，GT 2还新加入了血氧饱和度监测，其他方面包括提供心率监测、睡眠监测、早搏筛查、心率过高过低提醒等服务。

血氧饱和度监测▲

在手表界面或者是华为运动健康App中，可以查看详细数据▲

压力检测▲

GT 2升级睡眠检测技术，全程监测睡眠质量，实时进行心率监测、睡眠呼吸质量和大数据分析，并提供上百条睡眠改善建议及个性化睡眠服务。

睡眠监测▲

久坐提醒▲

此外，华为Watch GT 2还带来了早搏筛查功能，全天24小时监测。

当然，在一代上备受好评的和301医院启动的心脏健康研究计划在GT 2上得到了完美延续和升级，GT 2采用高精度PPG传感器，结合AI算法，全天候监测，并且在这个App内，还可给用户提供心律失常确诊、治疗、跟踪随访服务。

需要注意的是，上述功能需要单独下载“心脏健康研究”App。

在运动方面，华为Watch GT 2基于上一代产品搭载的GPS芯片进行全新优化，功耗更低。通过双卫星系统，可以准确、快速定位，空旷的操场内，大概需要3-5秒钟左右的时间即可搜星完成。

路线图可以看出，GT 2在运动过程中，全程未出现任何定位漂移的现象▲

无论是手表还是App，都有详细的运动数据记录▲

总结：

作为全球出货量第二大的智能手机品牌，华为正在加速5G、IoT、AI等重大技术的融合与应用，在面向5G时代，华为的全场景生态战略中，智能手表同样是一项非常重要的环节，去年华为带来了功能丰富并且续航强大的华为Watch GT，而华为Watch GT 2，更是前者的全方位升级，在保留了传统手表设计风格的同时，又具备超长续航、更低的功耗、更专业的运动监测和更科学的健康管理功能。

如果你追求一款功能强大、续航持久的运动手表的话，华为Watch GT 2绝对是你的不二之选。