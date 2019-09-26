华为Mate30/Pro 5G国行版售价公布：售价4999/6899元起

IT之家9月26日消息 今日下午，华为Mate30和华为Mate30 Pro的5G国行版售价公布；其中华为Mate30 5G版本8GB+128GB售价4999元，8GB+256GB售价5499元；华为Mate30 Pro 5G版本8GB+256GB售价6899元，8GB+512GB售价7899元；将于11月1日10：08正式开售。

华为Mate30系列5G版搭载华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G，整体性能与能效显著提升，大小三核NPU，达芬奇创新架构，AI算力全面提升；此外，麒麟990 5G同时支持SA及NSA 5G双模，适配国内三大运营商的5G/4G/3G/2G频段。

其他配置方面，华为Mate30 5G版采用6.62英寸1080×2340分辨率OLED屏幕，内置4200mAh电池，配备屏内指纹，搭载基于Android 10的EMUI系统。

在今天发布会上余承东表示，华为Mate30 5G系列是全球首款第二代5G手机，同时支持5G SA/NSA双组网模式。华为Mate30系列内置21根天线，其中包含14根5G天线；在频段支持方面，华为Mate 30 Pro 5G支持N79、N78、N77、N41、N28、N3、N1七个频段。