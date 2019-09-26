华为Mate 30系列国行起售价3999元，你觉得实惠吗？

IT之家9月26日消息 今天下午，华为在上海举行了华为Mate 30系列手机国行版本的发布会，华为Mate 30手机起售价为3999元，华为Mate 30 Pro手机起售价为5799元。这个价格相比于海外版售价便宜太多。对此你如何看呢？

华为Mate 30系列手机有星河银、翡冷翠、罗兰紫、亮黑色、丹霞橙、青山黛六款颜色可选。华为Mate 30和华为Mate 30 Pro均有5G版本，5G版本采用麒麟990 5G SoC。

华为Mate 30 4G版包含两个版本，分别是6GB+128GB和8GB+128GB，售价分别为3999元和4299元。华为Mate 30 Pro 4G版包含两个版本，分别是8GB+128GB和8GB+256GB，售价分别为5799元和6299元。这两个型号将在9月26日18:08开售。

华为Mate 30 5G版也包含两个版本，分别是8GB+128GB和8GB+256GB，售价分别为4999元和5499元。华为Mate 30 Pro 5G版包含两个版本，分别是8GB+256GB和8GB+512GB，售价分别为6899元和7899元。这两个型号将在11月1日10:08开售。

另外，华为Mate 30 RS保时捷设计也是5G版本，有玄黑色和瑞红色两种配色，只有12GB+512GB一个版本，售价为12999元。

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