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华为Mate 30系列18:08支付尾款并陆续发货

2019-9-26 18:01:47来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家9月26日消息 华为Mate 30系列现已开启100元预定活动即将结束，今晚18:08预定的小伙伴们即可付尾款。付全款后，华为Mate 30将在26日今日发货状态，华为Mate 30 Pro将在29日23:00开始发货，点此购买

5G版将在11月1日发售，各位观望5G的小伙伴还要再等等。

售价：

华为 Mate 30 Pro 8GB 128GB/256GB：5799元/6299元

华为 Mate 30 6GB/8GB 128GB ： 3999元/4299元

HUAWEI Mate 30 Pro 采用超曲面OLED环幕屏，有星河银、亮黑色、罗兰紫、翡冷翠四种配色。有8GB+128GB、8GB+256G两款存储配置。机身正面为 6.53英寸FHD+ 分辨率（2400x1176） OLED 屏幕，DCI-P3 HDR 广色域显示，支持 IP68 级防尘抗水。

搭载搭载全新一代7nm制程麒麟 990 处理器，达芬奇架构NPU，AI性能大幅度提升，大核NPU+微核NPU的创新架构，智能分配算力能效更优。创新姿态感应器，配合微核NPU，实现AI隔空操控，上下挥手滑动浏览页面，凌空一抓即可截取屏幕。内置 4500mAh 容量电池，配备 AI 智能节电技术，支持40W有线超级快充，27W无线超级快充，并经过德国莱茵TüV权威安全认证。

创新性的将超感光徕卡电影四摄融入轻薄机身，动静结合的双4000万双主摄，轻松捕捉复杂环境下的艺术光影，后置4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈）+4000万像素超感光摄像头(广角，f/1.6光圈，支持OIS)+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS）+3D深感摄像头，支持自动对焦，同时后置双LED闪光灯；前置摄像头3200万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。

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