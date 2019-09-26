小米手机官方：买5G手机你需要知道的几件事

IT之家9月26日消息 今日晚间，小米手机官方在微博发图介绍买5G手机你需要知道的几件事。其中包括5G是不是发热严重、5G手机是不是比4G手机更耗流量和如果买到5G手机后是否需要换卡等问题。

什么是5G？

5G即第五代通信标准，是4G的延伸，也是目前最新一代蜂窝移动通信技术。

4G网络感觉够用，5G有哪些好处呢？

5G的主要优势在于高速率、低延迟、万物互联。以高速率为例，目前5G网络的峰值速度可以达到1Gbps- 2Gbps左右，是4G网速的十倍以上。

现在用的4G手机，能用5G网络吗?

不可以，手机想要使用5G网络，不仅需要基带支持，还需要增加相应的5G天线，对手机的结构、天线布局、散热设计等都需要重新单独设计。

我家这里是否有5G信号覆盖吗?

5G信号覆盖范围可以在运营商官方App中查询。以北京为例，五环内多数地区已经实现了5G网络覆盖。

如果买到5G手机后是否需要换卡?

现在三大运营商的政策均为“不换卡不换号”，也就是说现阶段4G手机卡插入5G手机中，开通5G业务后，在有5G信号覆盖的地区就可以正常使用。

5G的资费，会比4G贵吗?

随着5G网络的逐步完善，5G资费会比4G价格更加亲民。

5G是不是发热严重？

一般来说，手机不会一直高速传输数据，日常的使用不必担心5G的耗电和发热。

5G手机是不是比4G手机更耗流量?

5G网络和4G网络样属于手机的基础功能，具体流量使用与基础功能没有直接关系。流量消耗的多少是由访问的网页、下载的文件大小、在线观看视频的清晰度等使用场景的不同决定的，在同样的使用场景下，手机在5G网络和4G网络下消耗的流量不会有差异。

为什么5G手机不支持电信的2G&3G？

由于目前运营商的要求，在一个手机上无法同时支持5G网络与CDMA&EVDO网络，但电信卡用户可以在VoLTE情况下正常拨打电话、收发短信、连接网络。