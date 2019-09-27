苹果全新专利曝光：iPhone的苹果标志将可用于通知提醒

IT之家9月27日消息 未来的iPhone背部Logo将会加入一些电子控制的装饰元素从而让用户的iPhone更具个性，同时Apple徽标颜色的变化也将可以起到提醒用户的作用。而近日苹果申请的一项专利似乎也说明了这一点。

苹果于周四向美国专利商标局申请了一项专利，据专利文件显示苹果似乎正考虑通过向用户设备背面添加一些色彩变化的元素来为用户提供更有个性的iPhone解决方案。在这项名为“具有可调装饰的电子设备”的专利中苹果描述了如何将这种装饰性元素添加到手机外壳中，比如苹果iPhone手机背部的Logo。

这种全新的装饰设计将由透明层组成，这种元件内部由可调节的光学组件组成。该组件可以改变其外观、颜色、显示效果等，如在其上面安装彩色滤光片的话便可以显示出各种不同的效果和透明度。而且这种电子化装饰元件可通过设备进行调整，比如用户可以在iOS系统中的“设置”选项对其进行更改，将其变为其他颜色甚至完全“隐藏”起来。

尽管这种元件最初主要是为了让iPhone更个性化，不过它也可以有更为实用的价值，比如提醒作用。苹果可以将其设计为类似于之前呼吸灯一样的组件，用户还可以选择这种组件的具体提醒效果。同时这种概念除了iPhone外还可以延伸到包括MacBook，iPad等背部有Apple徽标的苹果产品上。