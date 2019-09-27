华为Mate30 Pro推送EMUI10新版：7680帧超慢速拍摄，一碰传音音箱、智慧屏互动

IT之家9月27日消息 昨天，华为在上海正式发布了华为Mate30、Mate30 Pro国行版，配置了麒麟990芯片，搭载了最新基于安卓10的EMUI10系统。现在华为Mate30 Pro迎来新的EMUI10版本更新10.0.0.125，下载大小为1.12GB，带来了包括7680帧超慢速摄影的新功能。



根据华为Mate30 Pro的更新日志，你的系统将支持华为全网络聚合加速技术，相机将拥有每秒7680帧超慢速拍摄功能，碰一碰功能将新增一碰传音音箱、智慧屏互动以及云台靠近发现功能，除此之外还有更多功能等待体验。

核心配置方面，华为Mate30系列搭载麒麟990处理器，华为Mate 30 5G系列则搭载麒麟990 5G SoC芯片，首次将处理器和5G基带集于一体，使用7nm+ EUV工艺，相比上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。5G系列同时支持5G SA/NSA双架构；支持双卡双待，5G与4G卡可同时在线；支持FDD和TDD多频段，覆盖范围更广。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR、7680fps超级慢动作视频拍摄，支持实时背景虚化视频拍摄。