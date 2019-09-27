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正式版推送一周后，苹果iOS 13设备采用率超过20%

2019-9-27 7:36:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月27日消息 苹果9月20日正式发布iOS 13系统更新，现在似乎有了不错的开端。根据Mixpanel的数据，一周之后，iOS 13在iPhone、iPad设备上的采用率超过了20％。

相比去年iOS 12的发布略有领先。另外还必须考虑的事实是：今年iPad用户需要直接升级到iPadOS 13.1正式版（与iOS 13区别开来），而这一系统在9月24日发布。

Mixpanel图表基于其自身的内部记录制成，该记录根据对包含Mixpanel分析工具的网站和应用的访问量来衡量iOS使用情况。

苹果通常直到一个月或两个月后才会分享官方的iOS版本使用信息。苹果最新发布的统计数据显示，iOS 12拥有88％的设备活跃份额。

根据Mixpanel的数据，iOS 12最高使用率份额达到了93％，成为众人瞩目的焦点。较旧的操作系统占有4-5％的份额。

同一时期，苹果iOS 13采用率似乎与iOS 12大致相当。Mixpanel记录到，发布到iOS设备一周后，运行iOS 12的设备所占份额为19.14％。iOS 13在相当于7天的时间段内份额已超过20％。

总体上，公众似乎对iOS 13正式版感到满意，尤其是它包含了社区中长期要求的功能，例如Dark Mode黑暗模式。Apple Music中的新实时歌词功能也很受欢迎。除此之外，苹果还加快了iOS 13.1发布，以帮助解决iOS 13上许多早期的问题。

总体上来说，iOS 13的普及速度与iOS 12大致相同，但这两个iOS系统更新大版本的升级速度都超过了iOS 11。

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关键词：iOS 13iOS 12苹果

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