华为Mate10/Pro/保时捷设计开启EMUI10内测招募

IT之家9月27日消息 据花粉俱乐部官方消息，华为Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计已经开启（EMUI10+安卓10）内测招募。

据介绍注意，华为Mate 10系列EMUI9.1新特性版本内测名单当前暂未确定，如果你同时报名了EMUI9.1新特性版本和EMUI10内测活动，将优先选择进入EMUI10.0的内测；如果你仅愿意参与EMUI9.1新特性版本内测，请不要报名EMUI10.0的内测，感谢支持。

【报名注意事项】

1、由于部分第三方应用与安卓10不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本，若仍无法解决问题，建议您耐心等待应用更新信息，并及时更新。

2、部分应用（如支付宝和抖音）部分使用场景可能存在卡顿，后续版本将持续改进优化；

3、护眼模式可能存在失效或偏色现象，后续版本将持续改进优化；

4、部分EMUI9.1在线主题仍在适配中，无法正常使用，后续版本将持续改进优化；

5、农信类银行APP在升级后会出现不能登录的问题，请务必在升级前解除设备绑定，操作方法（仅供参考）：个人中心>安全中心>设备管理>解除绑定，然后进行升级，升级完成后重新登录即可正常使用。

6、请务必确保手机有6G以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置>存储）。

7、请确保您的手机没有ROOT。

8、报名参加本次内测的花粉，请确保手机当前版本在 9.1.0.321 上，具体见【适配机型】（版本号查看方法：设置>系统>关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先在线升级到此版本再进行报名）。

9、若您在版本体验中发现问题，请移步至【EMUI专区->升级尝鲜->问题反馈->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

2）手机端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“版块分类”>“全部版块“>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

若发现您在其他地方反馈相关问题，我们可能会将相应的帖子进行搬移，同时可能会影响您后续的内测和公测申请资格。

【适配机型】

Mate 10系列本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

注：C版本号查看方法：设置>系统>关于手机>版本号，括号中C及其后面的2位/3位数字，如版本号9.1.0.321(C00E320R1P1)，其C版本号为C00

【招募详情】

招募人数：招募log版本用户500人，不带log版本用户1500人

招募时间：2019年9月26日——10月7日24:00名单公布时间：第一批log版本用户100人预计9月30日公布名单；第二批log版本用户400人和不带log版本用户1500人预计10月中旬公布名单版本

推送时间： 第一批log版本用户100人，预计10月上旬推送版本；第二批log版本用户400人和不带log版本用户1500人，预计10月中下旬分批推送版本。（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

报名帖子地址：点此链接。