中国铁路：京雄城际电子客票来了，不同时段有折扣，车厢过道加宽

IT之家9月27日消息 据中国铁路报道，9月26日6时56分C2701次列车缓缓驶出北京西站，标志着京雄城际铁路（北京段）正式通车，去北京大兴国际机场可以坐复兴号了。旅客从北京西站乘坐高铁最快28分钟即可抵达。

电子客票

京雄城际铁路（北京段）是京津冀区域内第一条全线使用电子客票的线路。

旅客可以选择取普通纸质车票进站的方式，也可以通过铁路12306手机APP购买电子客票。乘车时，凭铁路12306手机APP生成的动态二维码，通过车站自动检票闸机进出站。

注意：因为闸机要“刷脸”，使用电子客票的旅客一定要先完成12306手机APP人脸身份核验哦！

目前电子客票的试点范围为互联网及北京西站、北京大兴站、大兴机场站发售的京雄城际铁路（北京西至大兴机场段）运行的动车组列车车票。

电子客票进出站检票注意事项

电子客票进出站检票，需使用居民身份证、外国人永久居留证、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、电子护照购票的旅客，凭购票时所使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机办理进出站检票手续。

使用其他证件购票的旅客，凭购票时所使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道办理进出站检票手续。

持儿童票的旅客，须凭购票时所使用的本人或同行成年人的有效身份证件原件，通过人工通道完成进出站检票手续。

完成核验的学生，可凭购票证件通过自助闸机办理进出站检票手续。

不同车次、不同时段票价有优惠！

铁路部门开行日常线复兴号动车组列车12对，并同步实行电子客票。北京西站最早发车时间为6：56，大兴机场站最晚发车22:50。

据中国铁路北京局集团有限公司相关负责人介绍，目前，京雄城际铁路部分车次车票在二等座30元、一等座48元、商务座90元的基准价基础上，按不同车次和不同时段进行9.3折和8.3折的优惠。

车厢环境便利化

车厢过道加宽：二等车厢座椅“3+2”座位布局改为了“2+2”，通道宽度从530毫米增加到了1010毫米。

满足站席旅客抓握需求：在座椅、大件行李存放处和行李架上增加了扶手。

车厢内增设多处大件行李存放处：每个车厢可放置7个28寸行李箱，整列车共设27个行李存放处，可存放189个28寸行李箱，座椅面向大件行李存放布置，保证行李在旅客视野范围内。

确保旅客安全：与地铁屏蔽门不同，大兴机场站平移式站台门与站台边缘，保留一段宽约1.2米的缓冲平台，方便旅客携带大件行李箱下车，确保旅客安全。