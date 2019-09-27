微软Windows Core OS设备现身跑分网站，搭载Intel 10nm Lakefield混合处理器

IT之家9月27日消息 微软正在为双屏、折叠屏和二合一设备开发Windows Core OS和Windows Lite系统版本，旨在与谷歌的Chromebook等竞争。

▲Surface概念设备

最近在Geekbench跑分网站上发现了Windows Core OS基准测试，使用了未知的Intel处理器。该基准基于Geekbench 5测试，并且似乎在运行Windows Core OS的“Microsoft Corporation Virtual Machine”虚拟机上进行相关测试。

这表明微软正在测试虚拟机中的操作系统，并且时间安排上也相当有趣，因为距离微软的Surface硬件发布会活动还不到七天了。

根据一项新发现，Geekbench列表显示了运行神秘Intel Lakefield处理器的Windows Core OS。

Geekbench清单列出了Penta核心处理器和真正的Intel Family 6 Model138。Twitter用户InstLatX64声称该处理器实际上基于英特尔Lakefield，具有4 MB的L3缓存，4个Tremont +1个Sunny Cove核心。

英特尔Lakefield是一种新型有趣的SoC，它具有多种类型的CPU内核，可以创建性能更好的系统，具有集成内存和I/O接口的混合处理器。

Windows Core OS有望为双屏设备Surface Centaurus提供核心支持，并且还可能支持Android应用程序。

据说微软正在为其他几种尺寸设备构建此操作系统，包括Surface Hub等大屏幕设备。该公司还计划仅使用部分硬件来运行Windows Core OS。这意味着Windows Core OS是底层核心，不会独立发布，消费者接触到的Windows 10体验UI会有变化，但遵从目前习惯。