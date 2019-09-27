IT之家9月27日消息 随着iPhone 11系列设备的发布，一项被称为“优化电池充电”的新功能也被加入到手机之中。此功能限制了iPhone电池一次可以充电的时间（有一些智能提示），其目的便是尽可能地延长iPhone电池寿命。

什么是优化的电池充电？

iOS 13中的“优化电池充电”位于“设置”-“电池”-“电池运行状况”中，位于菜单底部。在该功能启动时，“设置”页面还会显示“最高性能”和“最大容量”。最大容量是相对于“电池全新时”的容量对比，若用户的iPhone已使用一段时间，则最大容量百分比将低于100%，并且两次充电之间的电池时间比初次使用手机时的时间要少。

而苹果在 iOS系统中加入了智能学习功能，该功能可通过了解用户的每日充电习惯来进一步提升电池维护效率。开启该功能后手机可以“知道”用户最需要充电的时间，然后在转入涓流充电（80%+）时采取适当的限制措施，避免长时间充电（80~100%阶段很耗时/发热也是个问题）造成的更大衰减。毕竟大部分用户会选择在晚上将手机充到100%满电并维持这个状态至第二天起来，且满电有助于缓解低电量时的心理焦虑。

在过去，充电器还不是那么的“智能”时若用户的设备厂时间充电后很可能会导致过度充电，进而由于热量积累而导致火灾。不过目前这种情况已经一去不复返了，除了冲ID按其本身质量更佳且更智能外，设备本身也会对手机充电进行优化。

如果用户只将手机的电池充电至80%，那么电池的总寿命要比每晚始终将电池充到100%要更长。如果用户需要长时间使用同一款iPhone（或者每天使用大量iPhone），不妨启用iOS 13中的这一新功能。