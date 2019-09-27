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滴滴：国庆假期预计最高日订单3700万，将投1.7亿司机补贴平衡供需

2019-9-27 12:22:17来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月27日消息 今日，滴滴出行发布十一长假平台数据，数据显示2018年国庆期间日均发单量近3000万单，其中9月30日发单量最高；平台预测2019年9月30日全国发单量将达到3700万单，十一期间单量需求相对平缓但仍高于平日，滴滴将投入共计1.7亿司机补贴和其他平台资源，用以缓和供需关系。

据悉，2019年中秋节当日（9月13日）滴滴平台全国发单量超出平台预期，达4000万单，但通过司机补贴等投入策略有效缓解供需矛盾，节假期间叫车成功率明显优于往年。基于对往年国庆期间出行场景和数据分析，滴滴将共计投入1.7亿司机补贴，用于根据不同城市叫车需求，酌情对热门城市、城市热区、高峰时段调整出车奖励，合理调动司机接单意愿。

七天的国庆假期使长途旅游需求明显提升，也带动了火车站和机场出行单量的增长。据2018年数据显示，全国主要城市火车站和机场在节日期间的客流量普遍达到平日客流量的二到三倍，在滴滴平台以火车站和机场为始发地和目的地的订单量占国庆期间总单量的10%，但火车站和机场建筑面积大、地形复杂、人流量大等因素对用户的出行体验造成了一定影响。

此外，2019年初至今，滴滴已对全国5600个火车站和机场进行了上车点定位及系统优化，为其中百余个火车站和机场制作500套上车点线上引导并共建专属区域。

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关键词：滴滴

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