三星考虑在越南建新厂

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北京时间27日消息，据越南一位政府官员称，三星电子正研究在越南北部和平省建设另外一个工厂的可能性，那里已经是三星关键的生产基地。
这位官员称，三星正考虑在和平省租赁500到1000公顷土地，建设一个新厂生产电子产品产厂。
三星迄今为止已在越南8个工厂和研发中心投资超过173亿美元，是该国最大的单一外国投资者，占越南总出口的约五分之一。
越南海关数据显示，今年前8个月，越南智能手机和电子元器件出口同比增长5.6%，至333.9亿美元。这些产品大部分是由三星电子生产的。
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