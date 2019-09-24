官宣：三星发布业内首款4370万像素 0.7μm移动图像传感器GH1

IT之家9月24日消息 三星电子今天正式发布了业界首个0.7微米（μm）像素的图像传感器，即43.7百万像素（Mp）的三星ISOCELL Slim GH1。

得益于先进的ISOELL Plus技术，新型超高分辨率GH1图像传感器采用超小型封装可容纳4370万个0.7μm大小的像素，为超薄全显示设备提供了最佳解决方案。

传感器业务执行副总裁Yongin Park表示：“三星已经在像素技术创新方面从业界首个1.0μm像素图像传感器，发展到最新的64μp和108Mp的0.8μm超高分辨率传感器。”“我们很高兴在业界首个0.7μm像素图像传感器ISOCELL Slim GH1上实现又一个突破，它将为未来的智能手机提供更时尚，更精简的设计以及出色的成像体验。”



据悉，ISOCELL Slim GH1是业界首款采用业内最小像素尺寸的0.7μm的移动图像传感器。通过利用三星最新的像素隔离技术ISOCELL Plus，该技术可以最大程度地减少色彩串扰和光学损失，微小的0.7μm像素能够吸收足够的光线，从而生成明亮生动的照片。在弱光环境下，GH1利用像素合并的Tetracell技术，可实现相当于1.4μm像素图像传感器的更高光敏度。

在4K（3,840×2,160）分辨率的视频录制方面，ISOCELL Slim GH1完全能够胜任4K视频的拍摄任务且将视野（FoV）损失降至最小，而大多数高分辨率图像传感器裁剪或按比例缩小完整图像分辨率会降低FoV。在Tetracell技术加持下，GH1可以转换为3,984×2,740，该分辨率恰好覆盖4K（3,840×2,160）分辨率，允许用户在以60帧/秒（fps）的速率录制高分辨率视频或自拍照时捕获更详细的背景。

与此同时，GH1还支持基于陀螺仪的电子图像稳定（EIS）和高性能的相位检测自动对焦技术Super PD以实现快速准确的自动对焦。此外，实时高动态范围（HDR）功能让用户即使在混合光源环境下也可以让其所拍出的照片拥有更平衡的曝光和更丰富的色彩。

据官方消息称，三星ISOCELL Slim GH1预计将于今年年底量产，敬请期待。