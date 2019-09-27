工信部：支持指纹识别、人脸识别等技术的网络身份认证

IT之家9月27日消息 据工信部网站27日消息，工信部公开征求对《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。《征求意见稿》表示，支持构建基于商用密码、指纹识别、人脸识别等技术的网络身份认证体系。

《征求意见稿》明确了以下主要任务：

一是着力突破网络安全关键技术。以构建先进完备的网络安全产品体系为目标，聚焦网络安全事前防护、事中监测、事后处置、调查取证等环节需要，大力推动资产识别、漏洞挖掘、病毒查杀、边界防护、入侵防御、源码检测、数据保护、追踪溯源等网络安全产品演进升级，着力提升隐患排查、态势感知、应急处置和追踪溯源能力。加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析，大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。支持云计算、大数据、人工智能、量子计算等技术在网络安全领域的应用，着力提升威胁情报分析、智能监测预警、加密通信等网络安全防御能力。积极探索拟态防御、可信计算、零信任安全等网络安全新理念、新架构，推动网络安全理论和技术创新。

二是积极创新网络安全服务模式。针对网络安全专业性强、技术演进快、应用难度大的特点，倡导“安全即服务”的理念，鼓励网络安全企业由提供安全产品向提供安全服务和解决方案转变。支持专业机构和企业开展网络安全规划咨询、威胁情报、风险评估、检测认证、安全集成、应急响应等安全服务，规范漏洞扫描、披露等活动。支持合法设立的认证机构依法开展网络安全认证。大力发展基于云模式的网络安全公共服务平台，提供远程实时在线的漏洞发现、网站防护、抗拒绝服务攻击、域名安全等服务。鼓励基础电信企业和云服务提供商发挥网络资源优势，面向客户提供网络安全监测预警、攻击防护、应急保障等增值服务。鼓励发展面向智慧城市建设、电子政务等领域的网络安全一体化运营外包服务。探索开展网络安全保险服务。

三是合力打造网络安全产业生态。支持龙头骨干企业整合网络安全创新链、产业链、价值链，建立开放性网络安全技术研发、标准验证、成果转化平台，畅通创新能力对接转化渠道，实现大中小企业之间多维度、多触点的创新能力共享、创新成果转化和品牌协同。着力培育主营业务突出、竞争能力强、成长性好的网络安全中小企业，鼓励以专业化分工、服务外包、共享研发等方式与大企业相互合作，形成协同共赢格局。充分调动各类园区、企业、科研院所、金融机构等主体的积极性和主动性，鼓励集聚、集约、关联、成链、合作发展。培育建设一批网络安全技术、产品协同创新平台和实验室，开展共性重要问题和市场亟需方向的联合研究，充分发挥科技支撑引领作用，推动产业共性技术研发和推广应用，引导创新资源集聚。鼓励企业、研究机构、高校、行业组织等积极参与制定网络安全相关国家标准、行业标准。

四是大力推广网络安全技术应用。充分发挥党政机关和相关行业主管部门作用，推动先进适用网络安全技术产品和服务在金融、能源、通信、交通、电子政务等重要领域的部署应用。加强工业互联网、车联网、物联网安全管理，督促指导相关企业采取必要的网络安全技术措施。大力促进商用密码技术在网络安全防护中的应用。财政投资的信息化项目应当同步配套建设网络安全技术设施，并单独开展安全验收。加大对网络安全技术应用试点示范项目的支持推广力度，鼓励示范企业将解决方案转化为标准指南并开展专题宣讲。鼓励开展网络安全技术论坛和产品服务展示活动。

五是加快构建网络安全基础设施。推动相关行业主管部门、地方政府建设本行业、本地区网络安全态势感知平台，着力提升支撑网络安全管理、应对有组织高强度攻击的能力。鼓励重点行业、骨干企业建设漏洞库、病毒库等网络安全基础资源库，促进相关主体之间的信息共享。统筹建设国家网络安全信息共享平台和应急指挥平台，实现跨企业、跨行业、跨地区信息共享和协调联动。重点围绕工业互联网、车联网、物联网新型应用场景，建设网络安全测试验证、培训演练、设备安全检测等共性基础平台。支持构建基于商用密码、指纹识别、人脸识别等技术的网络身份认证体系。