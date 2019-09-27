贾扬清出任阿里巴巴开源技术委员会负责人

IT之家9月27日消息 在2019杭州云栖大会上，阿里巴巴副总裁、阿里云智能计算平台事业部总经理贾扬清正式担任阿里巴巴开源技术委员会负责人。

据悉，阿里巴巴开源技术委员会的目标是持续赋能开源，在基于阿里巴巴自身优势、发展社区协同机制的基础上为开发者深挖开源价值：提供强大计算能力、丰富应用场景帮助开源项目的成熟与完善；鼓励、发扬开源文化，输出更多阿里优秀的开源项目；提供机制、合规、安全、工具等服务，做好开源的“后勤保障”，提升开发者体验。

贾扬清表示，随着行业数据智能化的加速到来，阿里云大规模计算能力、丰富的实践场景将有助于降低开源成本、推动项目的成熟完善。以ApacheFlink为例，通过双11、搜索推荐等多个核心场景的实战检验，在流计算和批处理上积累了大量新功能，实现性能快速提升。如今，ApacheFlink已成为CCTV、新浪微博、千寻位置等知名公司建设流处理平台的首要选择。

在过去，阿里不仅积极拥抱开源，而且主动反哺开源，在Linux、MySQL、JVM等国际开源项目领域拥有多位核心贡献者。近年来，阿里更率先投入到自主开源中，持续性输出自研工具产品。目前开源项目数已有一千余个，覆盖中间件、移动、数据库、容器、AI、大数据等多个领域，包括已从Apache基金会毕业的Apache Dubbo™、Apache RocketMQ™，广泛应用的UI组件库Ant Design，知名JSON解析库FastJson等。

从拥抱开源到贡献开源、自主开源，再到如今的赋能开源，开源已升级为阿里技术战略之一，将为开发者带来更多切实可见的深远价值。