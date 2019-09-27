微软Windows 10 20H1改善应用程序旁加载，新增支持MSIX格式

IT之家9月27日消息 与Android等其他平台类似，Windows 10还允许用户在Microsoft Store商店以外加载应用程序（APPX/MSIX）。如果你在Windows 10上启用了旁加载功能，则可以安装在计算机上创建或下载的应用，这些应用尚未通过Microsoft Store认证。全新的MSIX安装器将支持所有的Windows文件格式，包括Win32、WPF、WinForm和UWP。

在Windows 1903或更早的版本中，如果要安装签名的MSIX程序包，则必须在Windows 10上启用侧载。从Windows 10 Build 18956（20H1）开始，默认情况下将启用侧载，用户或企业可以轻松部署已签名的程序包而不用特殊配置系统。

根据微软首席程序经理主管John Vintzel的推文，Windows 10 Build 18956（20H1）使MSIX成为原生文件格式，并且此版本中简化了开发人员模式设置。

在Windows 10 20H1中，微软从开发人员设置中删除了“Microsoft Store应用程序”和“侧载应用程序”选项。现在只有一个选项“开发人员模式”，它只是一个包含开和关的开关。

虽然Windows 10 19H2将通过性能、电池续航等改进成为高质量的更新，但Windows 10 20H1才是下一个重大更新，包括许多重要的改进和新功能。