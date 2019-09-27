微软2019 Windows 10更新五月版18362.387正式推送

IT之家9月27日消息 微软今天为Windows 10 1903版本提供了第二个2019年9月累积更新补丁，其中包含修复程序。Windows 10 Build 18362.387通过Windows Update作为可选更新提供。

除非你手动点击“检查更新”和“立即下载并安装”按钮，否则不会下载并安装Windows 10 KB4517211。在安装9月26日累积更新（包括音频问题修复程序）之后，Windows 10 1903版将升级到内部版本Build 18362.387。

下面是更新内容：

许多用户最近报告说，在星期二的第一个补丁更新之后，某些游戏中的音频静默。微软表示，今天的更新已解决了导致某些游戏出现的音频问题。

根据更新日志，安装Windows 10 Build 18362.387将解决你的所有音频问题。在此版本中，笔记本电脑或具有内置HDR屏幕的2合1笔记本电脑解决了白屏问题。

微软表示，由于过时的显示驱动程序，它还解决了一个阻止用户升级到Windows 10版本1903的错误。另一个错误，即使你在“控制面板”中选择了高性能电源计划，也无法启用最大（CPU）性能。

该修补程序似乎已解决了某些应用程序如果你使用鼠标调整窗口的大小可能无法响应的问题。

目前，微软已经知晓此更新至少有一个已知问题。微软证实，输入法编辑器（IME）可能会导致某些PC上的CPU使用率很高，并且仅影响使用简体中文和繁体中文IME的用户。

值得注意的是，如果你跳过此更新，则在10月星期二补丁中仍将获得所有这些修复。

在相关新闻中，微软最近确认Windows 10在9亿台设备上运行，并且在过去12个月中该操作系统的采用率高于预期。到2020年，预计Windows 10将为全球10亿台设备提供支持。