小米MIUI 11迎来全量开发版公测，38款机型可升级

IT之家9月27日消息 今天晚间MIUI官方微博发布消息，MIUI 11迎来全量开发版公测。

据悉，全新MIUI11系统以“效率革新声色双全”为宗旨，围绕“设计”、“办公”、“出行”等多方面进行全面升级。

和此前的版本升级一样，本次MIUI11开发版升级同样有两种方式：OTA在线升级和手动线刷刷机。根据MIUI论坛的公告，已经是MIUI10最新开发版的用户，可以通过OTA方式平滑升级至MIUI11。如果此前使用的是MIUI稳定版，则需要清除数据（刷机前备份至云服务或本地），采用线刷方式刷入MIUI11开发版。

此次，MIUI11的开发版对所有支持升级的机型进行全量推送，发版速度堪称“史上最快”。具体机型包括：Redmi K20 Pro、小米9、小米9SE、小米MIX 2S、小米8透明探索版、小米MIX3、小米8屏幕指纹版、小米CC9美图定制版、小米CC9、小米MAX3、小米8青春版、小米8SE、小米MIX2、小米6、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 7、小米CC9e、红米6Pro、小米6X、红米Note5、小米Note3、红米6、红米6A、小米Play、小米5X、小米5Plus、红米5、红米5A、小米5sPlus、小米5S、小米MIX、小米Note2、小米MAX2、小米5C、红米Note5A高配版、红米Note5A标准版、红米4X、红米Note4X高通平台等。

据悉，MIUI11的动态字体系统和动态自然音效同时拿下两项德国红点设计大奖。除了设计上的革新，MIUI11还带来了Mi Work与Mi Go两大功能套件，分别针对办公和出行给出了全方位解决方案。