官方公布小米MIX Alpha开箱视频：包装精致，附赠手机壳

IT之家9月27日消息 日前，在北京召开的小米5G新品发布会上，小米正式推出了小米MIX Alpha 5G概念手机。这款手机采用了180.6%屏占比的环绕屏，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元。

今日，小米官方带来了小米MIX Alpha的开箱视频。视频中可以看到，小米MIX Alpha的黑色包装盒设计十分精致，其上印有“MIX Alpha”字样。

打开盒子，映入眼帘的是常装有说明书的纸盒，表面有金色的“α”字母，中下方还有较小的MIX标识。

▲小米MIX Alpha官方开箱视频

在其下方，则是开箱视频的主角——小米MIX Alpha 5G概念手机。小米MIX Alpha采用了一块完整的环绕屏，屏占比为180.6%。该款手机取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间。

小米MIX Alpha 5G概念手机的侧边部分可显示电池电量、系统相关信息、通知信息。两侧天线由双显示芯片驱动，同时均支持压感，内置侧面线性马达。整个屏幕采用了环绕形态分层贴合、旋入式组装技术。同时柔性屏下指纹、超声波距离感应等技术。

针对各类场景，小米MIX Alpha还会根据用户实际情况进行切换，另外，手机翻转后也可以自动切换屏幕。除此之外，小米MIX Alpha 5G概念手机背面还有轻应用中心，用户可根据需要定制日历、天气、系统状态等信息和应用。

此外，小米MIX Alpha包装盒还附赠充电器、转接头与数据线，以及小米MIX Alpha官方手机壳。

小米MIX Alpha保护壳采用翻盖设计，后面仅包裹了相机模组的背面材质部分，呈现工字形。