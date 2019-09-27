锤子科技大惊喜？网曝坚果手机10月31日发布新品

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IT之家9月27日消息 据网友爆料，锤子科技将在10月31日于北京工业大学体育馆发布坚果手机新品，此次发布会演讲嘉宾有吴德周、方迟、朱海舟，而罗永浩很大可能将不出席此次发布会。
根据网曝的消息，目前锤子科技已经联系各大平台商讨直播事宜。锤子科技上一款产品坚果Pro 2S还是在去年秋季发布的，时隔一年时间锤子科技一部手机产品都没有发布。
有关坚果手机新品还没有更多的消息，IT之家将持续关注相关进展。
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