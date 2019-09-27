华为：已开始生产不含美国元器件的5G基站

IT之家9月27日消息 据路透社报道，华为技术有限公司表示，已开始生产不含美国元器件的5G基站，随着更多国家采用该技术，明年5G基站的总产量将翻一番。

任正非周四表示，该公司将于下个月开始批量生产不含美国元器件的5G基站：“我们在8月和9月进行了测试，从10月起将开始规模生产。”任正非补充说，最初将开始每月生产5,000个此类5G基站。

华为5G基站明年的年产量预计将达到150万个，而今年的估计产量为60万个，其中包括使用美国零件制造的和不使用美国零件制造的。

华为公司企业战略总裁张伟（Will Zhang）告诉路透社，不含美国元器件的5G基站表现并“不差”，华为对此也感到惊喜。但他拒绝透露细节。

任正非表示，华为仍愿意在可能的情况下使用美国零件，因为该公司与美国长期供应商有着“情感纽带”。任正非本月表示，他愿意向西方公司出售该公司的5G技术（包括专利，代码，蓝图和生产专有技术），并获得一次性费用。周四任正非更是表示，华为愿意将其5G移动技术授权给一家美国公司，而且他不惧怕通过向竞争对手提供华为技术来打造竞争对手。

自5月份以来，华为这家全球最大的电信设备制造商就一直被列入美国贸易黑名单，原因是美国担心其设备可能被监控，华为已一再否认此类指控，但已采取措施将影响降至最低。