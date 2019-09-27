【IT之家评测室】RedmiBook 14增强版体验评测：十代芯、高性价比、轻薄本

距离英特尔发布十代酷睿处理器有一段时间了，搭载10nm新处理器的产品比较少，但搭载了14nm十代酷睿的笔记本陆续出现在市面上，小米旗下独立品牌RedmiBook也于八月底更新了自己产品线，推出搭载十代新处理器的RedmiBook 14增强版。作为从小米手中接过“极致性价比”大旗的新独立品牌，Redmi推出的笔记本产品性价比是否够极致？做出哪些妥协？以及最适合哪类消费者？跟着麦子来一探究竟。

一、外观 & 设计

国际惯例，先开箱为敬。我们本次收到的是深空灰版本，另外还有“轻薄本专用”月光银和“猛男必备”若雪粉配色。作为前作RedmiBook 14的升级版本，增强版的设计基本延续了前代的简约风格，A面为银灰色磨砂金属材质，中部左侧有品牌logo“Redmi”，右侧为一行小字“DESIGNED BY XIAOMI”，整个A面做工也没有廉价感，增强了品牌辨识度，不再有类似“小米笔记本专用贴纸”的梗。

B面是四面中唯一不是金属材质的一面，边框为黑色塑胶材质，采用左右窄边框的设计，屏占比为81.2%，下边框有“RedmiBook”logo。14吋的1080P分辨率屏幕有着178°的可视角度，250nits亮度。由于该机型并未配备摄像头，B面屏幕上边框仅有mic开孔；机身支持140°开合。

▲小扎可能会喜欢

C面键盘区域略微下沉，下方是一块不大不小的触控板，底边有帮助开盖凹槽，C面右下角还有英特尔十代酷睿i5的贴纸，C面整体风格与旧款MacBook Air略为相似。有一个小小的槽点，Delete键和电源键并排，按错的风险有点大。

D面就不似A面的简约，有了更多的细节，除了面积较大的进风口，还有两条防滑胶条，也能起到一定的垫高作用，增加进风量；中间部位还有各种软硬件认证贴纸，下方两侧为扬声器开孔，支持DTS音效。

整机重约1.5kg，尺寸为323mm×228mm×17.95mm，在轻薄本中重量和尺寸都算中规中矩，不出众但并不拖后腿，1.5公斤的重量加上适配器带出去也不至于过重。

接口方面，机身右侧依次有3.5mm耳麦接口、USB 2.0接口和电源指示灯，左侧依次为电源接口、HDMI视频输出接口以及2个USB 3.0接口，种类和数量上都较为丰富并且实用，3个USB Type-A接口也能更好地兼顾目前主流的外设。

二、性能 & 散热 & 续航

前些年绝大部分的轻薄本都处在一个尴尬的境地，为了追求轻薄而牺牲了续航和性能，最后也并没有很轻薄，近两年情况有了好转，随着处理器、设计等的进步，大部分轻薄本在颜值、性能、续航方面的综合实力提升了不少，也更均衡不偏科了，可用性大增。

最近三四代的英特尔酷睿低压U能做的事情逐渐多了起来，从之前只能做轻文档处理，到现在可以胜任一些轻度渲染任务，可以用来做一些设计工作，配合一些入门的独显，大部分网游也都能玩，IT之家此次收到的这台配置为英特尔酷睿i5-10210U处理器搭配英伟达GeForce MX250独显，先来看一下核心配置。

处理器和显卡为i5-10210U和MX250的搭配，有2GB GDDR5显存，存储组合为8GB DDR4 2666MHz内存和一块来自三星的512GB SATA SSD，M.2接口。

1、处理器性能

首批搭载英特尔十代酷睿CPU绝对是这款笔记本的亮点之一，这颗处理器采用4核心8线程设计，基本频率1.6GHz，最大睿频频率4.2GHz，三缓6MB，TDP15W，最高25W，最低10W，最大支持64GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载Intel? UHD Graphic核显，显卡最大动态频率为1.1GHz。

▲最新版CPU-Z还未更新十代酷睿贴纸

CPU性能部分我们通过几款软件跑分来看一下性能表现，首先是大家喜闻乐见的Cinebench渲染测试项目，最新的R20和用户更多的R15我们都跑一下，最终英特尔酷睿i5-10210U成绩如下：

R15多核642cb，单核159cb；

R20多核1488pts，单核397pts。

其次是CPU-Z Benchmark，同样由于数据库庞大而全面，CPU-Z的处理器测试分数也具有一定参考价值，RedmiBook 14增强版搭载的这颗i5-10210单核成绩为428.2，多核为2166.4，多线程倍率为5.06。

接下来是国际象棋Fritz Chess Benchmark，成绩为相对速度为24.71，每秒11859千节点。

看过基准性能，来测试以下内存预缓存，用AIDA64运行内存预缓存测试，结果如图：

内存读取速度为17909MB/s，写入速度为17905MB/s，复制速度为16754MB/s，延迟为93.3ns，略高。

既然内存与缓存测过了，也不能冷落了外存，硬盘跑个分吧，这是一块来自三星的SATA SSD，M.2接口，用CrystalDiskMark 6.0分别在1GiB与32GiB下测试，结果比较符合预期：两种负载下顺序读写速度均在500MB/s上下，随机读取速度在30MB/s左右，随机写入速度接近90MB/s。

稍微总结一下，RedmiBook 14增强版搭载的这颗i5-10210U处理器性能释放比较保守，对比历史数据多核与单核性能较i5-8265U提升非常有限。使用体验上来说，将系统电源策略调整到最佳性能，在多文档+多网页+音乐播放器的办公场景下，基本可以保持窗口间流畅切换，极少有卡顿，应对日常办公场景是没有太大压力的。

2、游戏性能测试

RedmiBook 14增强版搭载了英伟达GeForce MX250独显，毕竟是轻薄本，加上入门级独显，我们不会太为难它，不过网游仍可一试，游戏测试先跑一下3DMark探个底，运行Time Spy和Fire Strike，结果如下：

Time Spy总分1292分，其中显卡分数1167分，CPU分数3288分；

Fire Strike总分3483分，其中显卡分数3802分，物理分数11007分。

对比i5-8265U，依然没有多少提升，原因之一在于规格上几乎只有频率提升。

▲分数无效是由于部分CPU信息无法识别，不影响结果

我们本次选取测试的游戏是“团战人多技能花”的《守望先锋》，画质自动识别为预设中画质，开启抗锯齿，关闭帧数同步；由于游戏并没有自带基准测试，我们实际运行游戏，取存活时间较长、经历多人团战的一段游戏时间，用MSI AfterBurner得到平均帧数和最低帧数，作为结果。

测试结果为约五分半钟的游戏时间内，平均帧数为64.6帧，最低帧数为44.1帧，游戏过程中少数时间点可以感受到明显卡顿，整体游戏体验较为流畅，中画质玩《守望先锋》并没有什么问题，如果游戏换成《LOL》或《CS:GO》体验会更好，日常轻娱乐足够了。

3、散热与续航

散热与续航测试一直是笔记本的“保留项目”，移动与便携是笔记本产品的设计初衷之一，不外接键盘的情况下键盘和腕托区域的温度对体验影响较大，续航更是在一定程度上定义了一款笔记本是否便携，续航不算优秀的产品，适配器的重量默认加到机身重量中。

IT之家这台RedmiBook 14增强版采用但热管单风扇的设计，一根热管贯穿处理器与显卡，热风从转轴右侧吹出，散热规格看起来令人不太安心；内置了48Wh的电池，中规中矩，不太大也不小。

散热和续航都不好直接判断，还是要看实际表现，散热方面，直接双烤。运行AIDA64中稳定性测试，单烤FPU，同时运行FurMark烤甜甜圈。烤机30分钟后，CPU温度稳定在70°左右，显卡温度最高64℃，整机最热的地方时D面进风口处，约45℃，键盘WASD区域约35℃。可以说散热表现还是比较令人惊喜的，看起来非常“羸弱”的单热管单风扇散热系统，在双烤时竟然可以将CPU和显卡压制在如此凉快的温度下，这可能也是性能调教比较保守的原因之一。

续航方面不如散热般如人意，官方宣称可播放10小时本地1080P视频，在PCMARK 8 Work accelerated Battery life测试环境下也得到7个多小时的续航成绩，但实际使用中，依然是上述办公场景，续航基本只能撑个3小时出头，想要减少焦虑或者走得更远，背上适配器吧，好在也不重。

三、生态

以MIUI起家、米家生态局面大好的友商小米，其独立子品牌的笔记本产品也能搭一下小米生态的便车，RedmiBook 14增强版中也内置了一些串联起小米软件、硬件、服务的应用，比较有代表性的是小米服务中心，其中会列出本机的一些信息如计算机名称、序列号等；还会提供“自助支持”服务入口，如“服务信息”、“驱动下载”、“维修网点”等；以及客服入口，有客服电话和人工客服。软件整体体验还不错，平时不会点开，但有需要时能节省不少检索的时间。

麦子本人觉得最实用的是小米智能解锁，就是利用小米手环等设备，快捷解锁笔记本。这个功能在第一代小米笔记本上就得到应用，但如今在RedmiBook 14增强版上似乎更有价值，因为成本原因并未搭载指纹或面部解锁等Windows Hello解锁方式，手环解锁在一定程度上补足了这个遗憾。

▲点击查看原图

使用步骤非常简单，首先在手机上开启手环解锁笔记本的功能选项，在电脑上打开小米智能解锁，搜索到附近手环，输入PIN码/密码验证身份，在手环上确认便可绑定成功，之后便可以利用手环解锁笔记本，速度并不比Windows Hello差，但安全性上略有差距。

另外有一点需要吐槽一下，小米智能解锁目前支持小米手环3 / 3 NFC版，以及黑加手环，不太明白为何不支持小米手环4系列。

此外还有小米画报等应用，小米旗下的笔记本产品已经与小米生态产生了联动，但仍有比较大的发展空间，希望未来可以更多地与小米生态中的软硬件结合，带来更完整的体验，有利于形成更强的用户粘性，比如与小米手机互传文件、控制米家智能家居等。在这方面做得比较好的厂商有苹果、华为、谷歌，小米和他们比起来软硬件基础也都基本具备，期待未来的表现。

总结

一段时间的体验下来，能感觉到RedmiBook 14增强版是将“极致性价比”写在脸上的产品，优缺点同样明显。优点有三面金属机身、同价位下较为精致的设计和做工、十代i5、MX250等，不尽人意的地方也有，性能释放比较保守、存储组合的性能较为一般、续航并不是很给力，以及最大的槽点没有摄像头，处处散发着对极致性价比的追求，以及迫于成本做出的妥协。

对麦子个人来说，RedmiBook 14增强版并非办公最好的搭档，续航不给力有时会带给人不小的焦虑；如果你经常要用到摄像头，比如视频会议等，那么你需要在性价比和外接摄像头上作取舍；但对于不那么在意摄像头的学生党或者上班族来说，想选一台性价比较高的笔记本，那么这款四千多元能买到十代i5、MX250、512GB SSD的产品，日常学习办公绰绰有余，轻度娱乐也不成问题，还有三种配色可选，绝对是一个不错的选择。

目前RedmiBook 14增强版京东售价3999元起，i5-10210 + 8G内存 + 512G SSD版本有200元优惠，仅需4299元，感兴趣的朋友可以看一下。



