新的“不可修补” iOS漏洞曝光，或带来iPhone 4s到iPhone X永久越狱

IT之家9月27日消息 在过去几年中，关于iPhone的越狱情况有所减少。但是上个月，苹果公司犯了一个错误，使得新款iPhone越狱了，但苹果很快修补了漏洞。今天，一名安全研究人员发布了据称是iPhone 4s到iPhone X的“永久性，不可修补的bootrom漏洞”，这可能导致永久越狱。

Twitter用户axi0mX今天分享了他们的iPhone工具，称为“checkm8”，他们将其称为“史诗般的越狱”，需要注意的是，这个工具并不能直接越狱，还需要进行一些工作，但其具有很大潜力。

axi0mX解释称：我今天要发布的内容并不是Cydia完全越狱，只是一个工具。研究人员和开发人员可以使用它来转储SecureROM，使用AES引擎解密密钥包以及将设备降级以启用JTAG。您仍然需要其他硬件和软件才能使用JTAG。

axi0mX指出，这种工具无法远程执行，而必须通过USB进行。该工具已在GitHub上共享，并警告称可能会导致设备变砖。

值得注意的是，苹果大大扩展了其漏洞赏金计划，并将于明年开始为开发人员提供准越狱设备。这将为该计划中的人员提供一个“前所未有的，Apple支持的iOS安全研究平台”，该平台具有“ssh，root shell和高级调试功能”。