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苹果“金属玻璃”专利曝光

2019-9-27 21:27:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月27日消息 苹果公司一项针对金属玻璃工艺的专利可能揭示了iPhone 11 Pro后壳的秘密，新机的后壳更像金属而不是玻璃，这可能是因为该材料兼具了两者的特性。

苹果称iPhone 11拥有智能手机中最坚硬的玻璃，其很可能使用了昨天美国专利局发布的苹果专利中描述的技术，该专利名为“用玻璃模具热塑性成型金属玻璃纹理（Thermoplastic Forming Metal Glass Textures from Glass Molds）”。苹果公司的发明涵盖了一种热塑性成型方法，该工艺可以复制硅酸盐玻璃模具中的精细纹理。

该专利最初于2018年初提交，其描述程序称：一种热塑成型金属玻璃的方法，包括：将金属玻璃放在具有一部分表面具有精细表面纹理的玻璃模具上；将玻璃模具加热到高于金属玻璃的玻璃化转变温度的加工温度；向玻璃模具施加压力；冷却金属玻璃以形成从玻璃模具的一部分复制出精细表面纹理的制品。

专利称纹理本身非常精细：精细的表面纹理具有微米范围内的表面深度。材料中的金属可以是多种选择中的任何一种：金属玻璃包括选自以下的材料，Zr基，Pt基，Ni基，Fe基，Ti基，Pd基，Au基，Ag基，Cu基，Al基和Mo基金属玻璃。

除非有人对iPhone 11 Pro后壳的材料进行分子分析，否则我们不太可能知道是否使用了这个专利中的技术，不过看起来可能性很大。

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关键词：iPhone 11 Pro

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