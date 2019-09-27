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微软Surface Pro 7/Surface 7最新爆料：无边框屏幕，全新设计，有ARM处理版

2019-9-27 23:19:56来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月27日消息 微软将在10月2日举行Surface新品发布会，预计将带来Surface Pro 7和Surface Laptop 3等新品，另外也可能带来搭载Windows Core OS的双屏或折叠屏设备。现在外媒带来了关于Surface Pro 7的最新爆料。

▲图示：Surface Pro 6

据Frandroid消息，其已经看到了Surface Pro 7新设备的图像，但这里只有文字版爆料描述。

看起来变化最大的设备是即将面世的Surface Pro 7。据Frandroid称，Surface Pro 7的一个版本将具有“戏剧性”的现代化设计，具有近乎无边框的显示屏。该报告称其显示屏的外观有点像最新的iPad Pro，但Surface新设备的顶部和底部的边框比侧面的边框要稍宽一些，以便容纳相机和磁吸装置。

该报告称，Surface Pro 7型号还将放弃USB Type-A和MiniDisplayPort接口，转而采用USB-C接口。它还可能会带有LTE网络连接，并且Surface Pro的ARM版本。

据说微软正在计划对Surface Pro 7进行重大的重新设计，但该报告，其中一个版本也可能使用继承前一代的设计。这里的主要变化是，该款型号还将保留USB Type-A接口，但也会使用USB-C端口替代MiniDisplayPort接口。据说该版本还包含英特尔处理器，是最新的第十代Intel芯片。

最后，报告指出，采用新设计的型号最终可能会命名为“ Surface 7”，而英特尔型号将继续使用“ Surface Pro 7”。据报道，这些设备的代号分别是“Campus”和“Harper”，这两个名称是最近由微软观察者WalkingCat在Twitter上挖出的。

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关键词：Surface Pro 7Surface 7微软

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