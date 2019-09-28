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苹果发布 iOS 13.1.1 / iPadOS 13.1.1 正式版更新

2019-9-28 2:37:34来源：IT之家作者：笨笨责编：笨笨评论：

IT之家9月28日消息 美国西部时间9月27日上午10点（北京时间28日凌晨一点），苹果发布了iOS 13.1.1 / iPadOS 13.1.1 正式版更新，版本号都更新到了13.1.1 (17A854)

下面分别说下两者的更新历史，基本完全一致除了iPhone 11专属的Siri问题——

iOS 13.1.1 包括针对 iPhone 的错误修复和改进。本更新：

  • 修复了可能导致 iPhone 无法从备份恢复的问题

  • 解决了可能导致电池耗电过快的问题

  • 修复了可能影响 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上识别 Siri 请求的问题

  • 解决了 Safari 浏览器搜索建议在关闭后可能会重新启用的问题

  • 解决了可能导致“提醒事项”同步缓慢的问题

  • 修复了第三方键盘 App 的安全性问题

iPadOS 13.1.1 包括针对 iPad 的错误修复和改进。本更新：

  • 修复了可能导致 iPad 无法从备份恢复的问题

  • 解决了可能导致电池耗电过快的问题

  • 解决了 Safari 浏览器搜索建议在关闭后可能会重新启用的问题

  • 解决了可能导致“提醒事项”同步缓慢的问题

  • 修复了第三方键盘 App 的安全性问题

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：
https://support.apple.com/kb/HT201222

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关键词：iOSipados

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