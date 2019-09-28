苹果发布 iOS 13.1.1 / iPadOS 13.1.1 正式版更新

IT之家9月28日消息 美国西部时间9月27日上午10点（北京时间28日凌晨一点），苹果发布了iOS 13.1.1 / iPadOS 13.1.1 正式版更新，版本号都更新到了13.1.1 (17A854)。

下面分别说下两者的更新历史，基本完全一致除了iPhone 11专属的Siri问题——

iOS 13.1.1 包括针对 iPhone 的错误修复和改进。本更新：

修复了可能导致 iPhone 无法从备份恢复的问题

解决了可能导致电池耗电过快的问题

修复了可能影响 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上识别 Siri 请求的问题

解决了 Safari 浏览器搜索建议在关闭后可能会重新启用的问题

解决了可能导致“提醒事项”同步缓慢的问题

修复了第三方键盘 App 的安全性问题

iPadOS 13.1.1 包括针对 iPad 的错误修复和改进。本更新：

修复了可能导致 iPad 无法从备份恢复的问题

解决了可能导致电池耗电过快的问题

解决了 Safari 浏览器搜索建议在关闭后可能会重新启用的问题

解决了可能导致“提醒事项”同步缓慢的问题

修复了第三方键盘 App 的安全性问题

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222



