IT之家 iOS 版 6.95 发布：夜间模式等界面改进及卡顿修复

IT之家iOS版6.95发布！

在最近的几个版本里面，软媒IT之家产品组的攻城狮对 iPhone 11/Pro/Max 新机型做了大量的适配工作，也对 iOS 13 正式版、iOS 13.1 正式版做了界面和功能适配。这次对 6.95版本又有了一系列的界面问题修正改进和一个iOS 13系统里打开推送文章时的卡顿问题修复。

接下来，IT之家 iOS版/安卓版 7.0 App 也进入开发期，首个7.0版本更多的是针对评论体系做了一些深层的调整，会引入新的机制，来过滤屏蔽违法违规的内容，算法辅助人工，争取实现最大程度的净化，让不尊重别人的喷子远离大家的视线之外。针对7.x版本我们还制定了其他几个大的规划，包括视频，包括广告体验提升，包括高清图片的提供等，也将在7.x版本里面推出大会员计划，这些都会陆续出台。最先出台的是新用户评论体系，评论和发言，在现实生活和网络生活里，都是种能力。

好了，看下本次的更新内容吧：

IT之家iOS v6.95主要更新历史- 2019年09月28日

改进：界面 - 夜间模式下分割线颜色调整

修复：界面 - 发帖、大爆炸等界面新样式顶部空白问题 (iOS 13)

修复：界面 - 在我的帖子/评论界面中切换夜间模式时，上方分段选择器背景异常问题 (iOS 13)

修复：界面 - App内的推送通知栏UI错位问题 (iOS 13)

修复：界面 - 首页「上次阅读到这里」的下面第一条新闻的缩略图大小异常问题 (iPad）

修复：界面 - 「我的」界面签到按钮锁屏重进后显示异常问题

修复：功能 - 在App内收到推送时界面卡住问题 (iOS 13)

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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也可单独下载：



iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图



▲全新设计的置顶帖子列表

▲改进后的夜间模式

▲ 爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！极速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

▲新增回复消息推送通知

▲新增帮助与反馈入口

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/