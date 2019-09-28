苹果iPhone 11 Pro Max和三星Note 10+应用运行速度对比：看谁更快

IT之家9月28日消息 新款iPhone 11系列手机已经上市，但是搞机圈对它们的研究还没停止。今天，国外搞机达人PhoneBuff将iPhone 11 Pro Max和三星旗下新机Galaxy Note10+进行了一番对比。

PhoneBuff这次对比的是iPhone 11 Pro Max和三星Note10+的应用运行速度，在测试中，他选取了《Facebook》、《星巴克》、《Microsoft Word》、系统自带相机以及一些游戏等大约16款应用进行对比测试。

两款手机的基本配置对比如下图所示。iPhone 11 Pro Max搭载A13仿生处理器，4GB运存、256GB NVME存储、屏幕分辨率2688×1242，而三星Note10+搭载骁龙855处理器，12GB运行内存，256GB UFS3.0存储，屏幕分辨率为3040×1440。

测试时，PhoneBuff同时使用两款手机显示冷启动上述16款应用，然后反向热启动上述16款应用，计算每款手机两轮的总时间。从结果上看，最后的赢家是Galaxy Note10+，但是从过程上可以看出，三星Note10+主要胜在热启动环节，在冷启动环节，三星Note10+是落后于iPhone 11 Pro Max的。