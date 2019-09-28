小米MIX Alpha售价19999元你能接受吗？IT之家万人投票结果出炉

IT之家9月28日消息 9月24日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。

在小米MIX Alpha 5G概念手机发布之后，IT之家进行了针对这款手机19999元的售价用户能否接受的意愿调查，现在统计结果已经出炉，一起来看一下吧。

根据票选统计结果，共计有15211人进行投票，其中有25.20%的用户表示不能接受小米MIX Alpha的价格，有16.61%的用户表示能接受出来就买，7.05%的用户处于观望状态，18.24%的用户对小米MIX 4感兴趣，32.90%的用户持吃瓜态度。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。