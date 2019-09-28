Surface Pro 7外还有大招？微软称10月2日发布会将迎来全新的创新内容

IT之家9月28日消息 微软将在10月2日举行Surface新品发布会，预计将带来Surface Pro 7和Surface Laptop 3等新品，另外也可能带来搭载Windows Core OS的双屏或折叠屏设备。现在，微软Surface官方在Twitter上透露，在10月2日的发布会上会有全新的、具有创新意义的内容放出。

Microsoft Surface官方Twitter预告称：“我们之前已经说过，然后再说一遍：#MicrosoftEvent（微软10月2日的发布会活动，IT之家小编注）带来了新的创新内容。10月2日，美国东部时间上午10点在Twitter上直播，以了解为什么我们会创造激动人心的时刻”。在推文上的视频展示了微软以往具有创新性设备发布时刻的集锦。

根据已经掌握的消息，10月2日的微软新品发布会上，看起来变化最大的设备是即将面世的Surface Pro 7。它将具有近乎无边框的显示屏，外观有点像最新的iPad Pro，但Surface新设备的顶部和底部的边框比侧面的边框要稍宽一些，以便容纳相机和磁吸装置。



此外还有消息显示，Surface Pro 7型号还将放弃USB Type-A和MiniDisplayPort接口，转而采用USB-C接口。它还可能会带有LTE网络连接，并且Surface Pro的ARM版本。另外Surface Pro 7其中一个版本也可能使用继承前一代的设计。这里的主要变化是，该款型号还将保留USB Type-A接口，但也会使用USB-C端口替代MiniDisplayPort接口。

至于Surface Laptop 3，外观会稍微变化。Surface Laptop 1代、2代均仅支持Alcantara材质键盘，而Surface Laptop 3将至少提供一种不带Alcantara织物覆盖物的机型。此外，Surface Laptop 3还将配备两个USB-C端口，拥有三种新颜色：砂岩黄色，冰川蓝色和罂粟红色。

而在这些设备之外，微软是否还会有一些其他的大招呢，值得期待，而从这次微软Surface预热来看，也并非不可能。有国外网友就转发了该推文并评论：“我希望能有像初代Surface Book那样惊艳的内容。”