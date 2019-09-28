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指日可待：微软宣布Windows 10版本1903大规模推送准备就绪

2019-9-28 11:57:13来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月28日消息 美国当地时间本周四，微软在Windows 10官方发布的信息页面中指出，Windows 10 version 1903（2019年5月更新）被指定为可以通过Windows Update对所有用户进行广泛部署。这意味着微软即将大规模推送Windows 10版本1903。

微软表示，随着家庭版，专业版以及工作站版本Windows 10 1803（2018年4月更新）的设备将于2019年11月12日停止服务，微软将对运行这些系统的设备以及更早版本的设备提供更新，以保持这些设备能够接收每月更新。如果没有收到Windows 10版本1903功能更新，微软也提供了解决方案。

不过，微软在最近的累积更新中经常会带来一些新的问题，从近期 Windows 10 Version 1903 的更新情况来看，稳定性可能会存在一定的问题，不过因为Windows 10 1803即将到期，微软也在督促用户尽快升级到Windows 10 Version 1903 ，即将面向公众推送的新系统不是不得不推出的。

另外，微软还建议运行Windows 10早期版本的商业客户开始在其组织中广泛部署Windows 10版本1903。

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关键词：Windows 10Windows微软

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