首家华为全球旗舰店于深圳万象天地开幕：余承东到场

IT之家9月28日消息 今天，华为首家全球旗舰店于深圳万象天地正式开业。这是一家集科技、艺术、休闲、卖场为一身的高端旗舰店，选址于深证南山万象天地商圈，可以说是深证最黄金的地段之一。在众多建筑中，华为全球旗舰店是一座独立的三层楼房，占地1300平方米，透明玻璃墙体，设计独特，在众多的旗舰店中显得更加与众不同。

华为全球旗舰店采用三层通透建筑，大面积玻璃设计看起来非常时尚，也能引入自然采光降低能耗。另外店内天花及墙面采用的毛毡材料回收自华为产品电子垃圾里面的塑料件，更加环保。同时华为全球旗舰店将会率先覆盖5G网络，拥有5G场景体验区，拥有华为自家的移动买单系统，也可以自助购物。除了硬件配置，华为全球旗舰店也开辟了免费培训课程和艺术家沙龙等活动。

▲图片来自华为终端官方微博

在9月28日当日，华为消费者业务CEO余承东也来到了开业典礼现场，余承东表示，华为开全球旗舰店的目的是希望消费者能在店里有更多的交流和体验，华为一直在积累服务消费者的经验，旗舰店的落地代表华为离消费者更近了一步。

另外，今天华为终端手机产品线总裁何刚也在微博上进行了庆贺，他说：“拔地而起，今日绽放！华为全球旗舰店在深圳万象天地正式开业！欢迎朋友们前往体验各款产品！”



